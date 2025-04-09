Справжній хіт Великодня: в Україні тепер продають верхівки пасок (фото)

Ідея отримала емоційну підтримку в коментарях та підірвала мережу

Мережа супермаркетів "Сільпо" презентувала унікальний великодній продукт — окремо випечені верхівки пасок. Саме ту частину, яку зазвичай всі намагаються вхопити першою.

Про це йдеться на сторінці закладу в Instagram. Тепер, щоб скуштувати улюблений шматочок, не обов’язково купувати цілу паску — достатньо придбати лише її "вершечок".

Ціна за таке задоволення становить 49,99 гривень. Паска важить 125 грамів.

"Ми в "Сільпо" прагнемо створювати радість. Іноді з буденних речей, іноді там, де її не шукаєш. Так, ми знайшли найрадісніший шматочок паски — верхівку. І подумали: а чому б не зробити цю частину пасочки окремо?", — прокоментувала директорка з маркетингу "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Креативну ідею візуалізували у ролику-тизері, де в головній ролі — "верхівка людини", що ділиться філософією радості й святкового очікування.

Над концепцією проєкту працювала агенція banda, яка також поділилася новиною у своєму Instagram.

"Найрадісніша частина Великодня", — зазначили в дописі.

Як відреагували українці

Мережу підірвали реакції людей та поціновувачів "верхівки". Ідея отримала емоційну підтримку в коментарях:

"Нарешті збулася мрія кожної дитини!", — пишуть захоплено користувачі.

У відповідь на питання, кому дістанеться "нижня" частина паски, у "Сільпо" жартують: "А ми завчасно вкрили всю площу глазуркою, щоб і не існувало ображених частинок".

Адіміністраторка Telegram-каналу "Баба з возу" Анна Ковальчук підкреслила гарну ініціативу розробників.

"Є відчуття, що це трохи грішнувато, але від цього не менш геніально", — зазначила вона в дописі.

Це креативне рішення точно підкорило серця українців, які нарешті зможуть насолодитися найкращою частиною паски без необхідності купувати цілу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прикраси для паски до Великодня будуть найдешевшими. Найдорожчим варіантом прикрашання паски виявились сухофрукти.