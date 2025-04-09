Стала відома офіційна інфляція в Україні: що подорожчало найсильніше у березні

Найбільше подорожчали яйця

У березні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,5% у порівнянні з лютим, а з початку року — на 3,5%. У річному вимірі інфляція прискорилася до 14,6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої — на 1,7% за місяць.

Лідером зростання стали яйця, які за березень додали одразу 18,8%, а у річному вимірі — майже 45%. Суттєво зросли ціни на фрукти (+6,6%), соняшникову олію (+1,7%), овочі (+1,6%), молоко (+0,7%) і м’ясо (+1,2%). Водночас рис і сало подешевшали на 0,5%.

Зміни споживчих цін на товари та послуги

Ціни на алкоголь і тютюн зросли на 1,9%, зокрема тютюнові вироби — на 2,4%. Безалкогольні напої подорожчали на 2,2%.

Найбільш неочікуване зростання цін зафіксували в категорії одягу й взуття — на 13,3% лише за березень. Взуття подорожчало на 13,8%, одяг — на 13,0%. Експерти пов’язують це з сезонним оновленням колекцій і девальваційними очікуваннями.

У сфері житлово-комунальних послуг найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками — одразу на 9,5% за місяць. Ціни на електроенергію, газ, гарячу воду й опалення залишилися без змін.

У категорії транспорту ціни зросли на 0,2%. Вартість залізничного проїзду підвищилась на 4,4%, автобусного — на 1,5%. Водночас пальне та мастила подешевшали на 0,9%.

Зміни споживчих цін на товари та послуги

Базова інфляція, яка виключає сезонні й адміністративні фактори, у березні становила 1,4%, з початку року — 3,4%.

Нагадаємо, індекс споживчих цін розраховується щомісячно на основі даних про понад 300 товарів і послуг, що формують споживчий кошик українців. Статистика охоплює лише підконтрольні території, без урахування сільської місцевості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ціни на пальне в Україні можуть знизитися до 3 гривень за літр.