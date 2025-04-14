Могут оштрафовать "заочно"? Должны ли ТЦК составлять протокол

Юристы объяснили, какие существуют исключения

Наложить штраф на военнообязанного за нарушение правил учета можно только после составления официального протокола в ТЦК и СП. Однако в некоторых случаях он может не оформляться.

Об этом рассказывают юристы компании "Inseinin". Обычно протокол оформляют в присутствии самого нарушителя, которого вызывают в территориальный центр комплектования.

В случае игнорирования повестки или длительной неявки, ТЦК имеет право обратиться в полицию, чтобы разыскать лицо и обеспечить его доставку в центр для оформления документов.

Когда протокол составляется без присутствия нарушителя

Есть исключительные ситуации, когда протокол могут составить без физического присутствия военнообязанного. Это возможно, если лицо было надлежаще информировано о дате, времени и месте составления протокола, но не появилось без уважительной причины.

Другими словами, уклонение от явки в ТЦК не является гарантией избегания ответственности — достаточно официального приглашения, которое будет зафиксировано.

"Обжалованию подлежит только постановление о наложении денежного штрафа. Обжаловать протокол о совершении правонарушения или представлении в розыск невозможно. Для обжалования штрафа от ТЦК и СП необходимо в течение 10 дней подготовить и направить исковое заявление в местный суд по месту нахождения истца или ответчика", — добавили юристы.

Напомним, за административные нарушения правил воинского учета могут взимать штраф от 17 000 до 25 500 грн. С момента получения уведомления о штрафе у нарушителя есть 15 дней на его добровольную оплату. В случае просрочки штраф автоматически передается в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания, а сумма растет вдвое — от 34 000 до 51 000 гривен плюс дополнительные расходы на учет правонарушения.

Ранее Телеграф писал, что есть три основания, чтобы обжаловать штраф от ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать.