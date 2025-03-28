Тепер удари будуть і вдень? Росія змінила тактику використання "шахедів"

Пуски дронів-камікадзе відбувалися раніше переважно у вечірній та нічний час

Росія почала запускати шахеди вдень, а не лише вночі, як було раніше. До цього часу росіяни пускали дрони-камікадзе лише після 17 години вечора, переважно в темний час доби.

Сьогодні о 12:00 відбулися пуски ударних безпілотників з Приморсько-Ахтарська в Росії та з Гвардійського в Криму. Про це повідомляє моніторинговий канал "ППО Радар".

За наявною інформацією, з Приморсько-Ахтарська пуски дронів-камікадзе відбувалися раніше переважно у вечірній та нічний час. Найраніший зафіксований виліт у березні був здійснений о 17:18, всі інші — пізніше.

Сьогоднішні запуски о півдні є незвичними та можуть свідчити про нову тактику російських військових. Час підльоту шахедів до України (приміром, Дніпропетровщини чи Одещини) з цих локацій становить близько години.

Нагадаємо, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попереджав, що ударів безпілотниками по Україні стане більше. За його словами, Росія атакує шахедами щодня і планує нарощувати інтенсивність ударів у найближчі місяці.

Також "Телеграф" писав, що у Росії з'явилися три нові майданчики для запуску безпілотників "Шахед" у районі Приморсько-Ахтарська, які доповнюють уже наявні об'єкти. Це дозволяє противнику збільшити кількість запущених дронів під час однієї атаки.