"Королева ДНР" знову засвітилась у мережі. Що казала і як виглядає зараз (відео)

Користувачі не стримували емоцій

Проросійська блогерка Аліна Андрієвська з тимчасово окупованого Донецька, яку в мережі з сарказмом називають "міс ДНР", засвітилась у мережі черговим курйозним відео. Цього разу "королева ДНР" рекламувала скутер.

Відповідне відео вже завірусилось в мережі і викликало бурхливу реакцію суспільства. Цьому сприяла специфічна зовнішність жінки, яка не раз зверталась до косметологів та пластичних хірургів.

На відео "королева ДНР" рекламує скутер в одному з тамтешніх магазинів. Вона розповідає про переваги транспорту, хоч робить це і не дуже вдало. Адже з "плюсів" транспорту жінка назвала лише зручне сидіння, гарний чорний колір та можливість гальмувати одразу обома руками.

Користувачі в мережі бурхливо відреагували не стільки на відео блогерки, скільки на її зовнішність. "Міс ДНР" має великі накачані губи, більші за стандартні, розкосі очі, що ймовірніше вказує на підтяжку, та неприродно гості риси обличчя. До того ж блогерка полюбляє підкреслювати свою зовнішність яскравим макіяжем з червоною помадою та стрілками. Багато людей в коментарях не стримували емоції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала до пластики відома співачка Таїсія Повалій, яка підтримує Росію та Кремлівський режим. Показали, як змінилася її зовнішність.