"Королева ДНР" снова засветилась в сети. Что говорила и как выглядит сейчас (видео)

Пользователи не сдерживали эмоций

Пророссийская блогерша Алина Андриевская из временно оккупированного Донецка, которую в сети с сарказмом называют "мисс ДНР", засветилась в сети очередным курьезным видео. В этот раз "королева ДНР" рекламировала скутер.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети и вызвало бурную реакцию общества. Этому способствовала специфическая внешность женщины, которая не раз обращалась к косметологам и пластическим хирургам.

На видео "королева ДНР" рекламирует скутер в одном из местных магазинов. Она рассказывает о преимуществах транспорта, хотя делает это и не очень удачно. Ведь из "плюсов" транспорта женщина назвала только удобное сиденье, красивый черный цвет и возможность тормозить сразу обеими руками.

Пользователи в сети бурно отреагировали не столько на видео блогерши, сколько на ее внешность. "Мисс ДНР" имеет большие накаченные губы, больше стандартных, раскосых глаз, что вероятнее указывает на подтяжку, и неестественно острые черты лица. К тому же блогерша любит подчеркивать свою внешность ярким макияжем с красной помадой и стрелками. Многие в комментариях не сдерживали эмоции.

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