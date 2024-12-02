Біля туалету і цвинтаря тварин: як виглядає могила бойовика "ДНР" Мотороли (фото)

Вбивця сусідить із "головою ДНР" Захарченком та бойовиком "Гіві"

Бойовик так званої "ДНР" Арсен Павлов, з моменту ліквідації в ліфті якого минуло вже 8 років, прославляється пропагандистами в Росії. Останки російського найманця лежать через дорогу від цвинтаря в Донецьку, який називається "Донецьке море".

Вбивця українських військовослужбовців на Донбасі з позивним "Моторола" сусідить з головою невизнаної республіки Олександром Захарченком, бойовиком Михайлом Толстих ("Гіві" підірваний у Донецьку 8 лютого 2017 року) та терористкою-зрадницею Ольгою Качурою.

Неподалік могили "Мотороли" розташований туалет і цвинтар домашніх тварин. У жовтні 2017 року стало відомо, як виглядає пам’ятник жорстокому вбивці. На його могилі було встановлено мармуровий надгробок із зображенням, яке навіть віддалено не нагадує російського терориста.

На пам’ятнику великими літерами виділено позивний бойовика — "Моторола", а нижче, дрібнішим шрифтом, зазначено його повне ім’я: Павлов Арсен Сергійович. Жителі окупованих територій тоді звернули увагу на могилу бойовика у камуфляжі.

У соціальних мережах активно обговорювали, чиє обличчя зображено на пам’ятнику. Були й припущення, що відсутність ніг на портреті вбивці пов’язана з обставинами його загибелі — ніби "ноги відірвало в ліфті".

"Донецьке море" — це цвинтар, який розташований в окупованому Донецьку. На цвинтарі для "супергероїв", бойовиків-терористів та запеклих убивць виділили три зони", — писали ЗМІ.

Місце розташування цвинтаря "Донецьке море" у Донецьку

Коли і як убили "Моторолу" Арсена Павлова

Арсен Павлов – уродженець Росії. 2014 року переїхав на Донбас, де очолив незаконне збройне формування під назвою батальйон "Спарта". В Україні про нього стало відомо після його визнання у причетності до розстрілу полонених українських військових.

"Моторолу" було підірвано 16 жовтня 2016 року ввечері у ліфті житлового будинку, де він проживав разом із коханкою та дітьми. Бойовик отримав смертельні травми. З ним також було ліквідовано його охоронця Євгена Гадлія ("Гога"). Похорон Павлова пройшов 19 жовтня.

Тоді з’явилося кілька версій про можливих організаторів вбивства найманців. Підозрювали як українські диверсійні групи, так і внутрішньополітичні конфлікти серед окупаційної влади.