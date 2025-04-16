Арахамия прокомментировал громкое заявление Гончаренко: "Нет слов, только буквы"

Военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", прокомментировал заявление народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, что тот не поддерживает продолжение военного положения и мобилизации. Он назвал нардепов, выступающих против продолжения военного положения "космонавты".

"Некоторые космонавты из Верховной Рады выступают против продолжения военного положения. После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян. Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Только буквы, в основном с конца алфавита. "Усталость от войны" сказывается после изнурительной заграничной командировки", — написал Арахамия в Telegram.

ВР продлила военное положение

В среду Верховная Рада поддержала продолжение военного положения. Как сообщил Гончаренко, было 357 голосов "за" и один против — его. Нардеп несколько истерично отреагировал на решение ВР

"Это приговор украинскому парламентаризму. Рады — не существует. Рада не представляет интересы народа… Мы с вами победим. Мы добьемся четких сроков службы и расформирования ТЦК", — написал он.

Гончаренко не поддержал продолжение военного положения — что известно

Напомним, накануне Гончаренко заявил, что в среду будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. Первая причина, по его словам, в Украине до сих пор нет определенных сроков службы и демобилизации.

"Сейчас наши военные, которые защищают свою страну от оккупантов – менее защищены этой же страной. Фактически находятся в рабстве", – отметил он.

Вторая причина, которую назвал Гончаренко — ТЦК, что "до сих пор продолжают бусификацию. Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать".

Утром 17 апреля, в день, когда в ВР поддержали продолжение военного положения, Гончаренко также сделал несколько публикаций по поводу своей позиции. Он настаивает, что таким образом пытается оказывать давление на власть за права военных.

"Если сегодня Рада не поддержит продолжение военного положения и мобилизации — ничего страшного не произойдет. У нас все действует до 9 мая. Конца света не произойдет. Но это будет хорошее давление на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах", — написал Гончаренко.

Как на позицию Гончаренко отреагировали в Украине

Заявление Гончаренко вызвало резонанс и оживленное обсуждение в соцсетях. Часть пользователей и публичных людей обвинили нардепа в популизме и отклонении от официальной позиции партии (ЕС).

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вообще обвинил Гончаренко в подыгрывании главе России Владимиру Путину. "Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть — среди голосующих против продолжения военного положения", — написал он.

Впрочем, Гончаренко уже ответил ему. По его мнению, кастинг Путина – это другое.

"Результат кастинга Путина — это ОПЗЖ, которые до сих пор в Раде и без которых, ни одно решение власти не могут принять", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Алексей Гончаренко не впервые оказывается в центре скандалов из-за собственных публичных высказываний. Не так давно народный депутат обнародовал текст соглашения по недрам, что повлекло за собой реакцию со стороны самого президента Украины.