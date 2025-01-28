В окупації понад 1,5 року: як виглядає захоплений Росією Бахмут (фото)

Окупанти не поспішають відновлювати захоплене місто

Місто Бахмут Донецької області, в якому до війни жило 72 310 осіб, росіяни зруйнували повністю. Нині воно перебуває під окупацією.

Загарбники називають населений пункт Артьомовском, але не поспішають його відбудовувати. У мережі з’явилися кадри, які показують, як Бахмут зараз виглядає з висоти пташиного польоту.

На фото видно будинки без вікон та дахів, деякі будівлі повністю зруйновані. На знімках можна побачити купи бетону, які до російських обстрілів були стінами будинків.

Також до об'єктива потрапили розбиті парк розваг та церкви.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках Бахмут став центром масштабного зіткнення українських та російських військ. Бій за цей населений пункт залишається найтривалішим у російсько-українській війні.

На початок 2023 року місто, за словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, було зруйноване більш ніж на 60%, а до травня — практично повністю.

"Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та не вибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані", — заявила британська розвідка.

Наприкінці травня 2023 року Бахмут захопили російські війська, бої на околицях міста продовжилися.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Росією Бахмуті зник танк Т-34, який був пам’ятником воїнам-танкістам. На його тлі позував голова ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.