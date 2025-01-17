Рус

У Бахмуті зник легендарний танк, на тлі якого позував Пригожин (фото)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Голова ПВК "Вагнер" Пригожин фотографувався на тлі монументу Новина оновлена 17 січня 2025, 18:17
Голова ПВК "Вагнер" Пригожин фотографувався на тлі монументу. Фото Колаж "Телеграфу"

Пам’ятник зник, ймовірно, наприкінці 2024 року

В окупованому Росією Бахмуті Донецької області зник танк Т-34, який був пам’ятником воїнам-танкістам.

Про це повідомляє "Вільне радіо". Кадри з постаментом, де раніше стояв танк, опублікували російські окупанти під час поїздки вулицями зруйнованого міста.

Порожній постамент на місці пам’ятника воїнам-танкістам у Бахмуті. Скріншот відео з окупаційних джерел

Цей монумент був відкритий у 1971 році на честь 400-річчя Бахмута. На постаменті стояв танк Т-34, а на табличці був напис, присвячений танкістам 23-го танкового корпусу, що звільняв місто від військ гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни.

На фотографіях нижче показано пам’ятник до російського вторгнення в Україну.

А ось так пам’ятник виглядав уже після окупації міста російською армією. Під постаментом лежала кувалда.

Росіяни у соцмережах цинічно прокоментували наявність кувалди під пам’ятником. Одні заперечували, що монумент руйнували мародери з армії РФ, інші, навпаки, пишалися цим і натякали, що кувалда — це "інструмент" ПВК "Вагнер", за допомогою якого розправляються зі "зрадниками".

Під цим монументом фотографувалися голова "Вагнерів" Євген Пригожин та його головорізи. На фото видно, що росіяни скинули з монумента український прапор.

На місці прапора України окупанти піднімали прапор ПВК "Вагнер".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ШІ показав, як виглядатимуть Соледар, Бахмут та Маріуполь після війни.

Теги:
#Україна #Росія #Пам'ятник #Війна #Фото #Танк #Окупація #Бахмут