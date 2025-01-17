У Бахмуті зник легендарний танк, на тлі якого позував Пригожин (фото)
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Пам’ятник зник, ймовірно, наприкінці 2024 року
В окупованому Росією Бахмуті Донецької області зник танк Т-34, який був пам’ятником воїнам-танкістам.
Про це повідомляє "Вільне радіо". Кадри з постаментом, де раніше стояв танк, опублікували російські окупанти під час поїздки вулицями зруйнованого міста.
Цей монумент був відкритий у 1971 році на честь 400-річчя Бахмута. На постаменті стояв танк Т-34, а на табличці був напис, присвячений танкістам 23-го танкового корпусу, що звільняв місто від військ гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни.
На фотографіях нижче показано пам’ятник до російського вторгнення в Україну.
А ось так пам’ятник виглядав уже після окупації міста російською армією. Під постаментом лежала кувалда.
Росіяни у соцмережах цинічно прокоментували наявність кувалди під пам’ятником. Одні заперечували, що монумент руйнували мародери з армії РФ, інші, навпаки, пишалися цим і натякали, що кувалда — це "інструмент" ПВК "Вагнер", за допомогою якого розправляються зі "зрадниками".
Під цим монументом фотографувалися голова "Вагнерів" Євген Пригожин та його головорізи. На фото видно, що росіяни скинули з монумента український прапор.
На місці прапора України окупанти піднімали прапор ПВК "Вагнер".
Як повідомляв "Телеграф" раніше, ШІ показав, як виглядатимуть Соледар, Бахмут та Маріуполь після війни.