Розкриття банківської таємниці для податківців може відбутися вже у 2025? Що кажуть у Раді

Доступ ДПСУ до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків

Розкриття банківської таємниці для податківців може статися вже цього року. Найпізніший термін — 2027 рік.

Про це пише hromadske, посилаючись на відповідь Державної податкової служби. Журналістам розповіли, що в межах реформи планують отримати доступ "до банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках".

За словами журналістів, у ДПСУ пояснюють цю необхідність тим, що в Україні податкові органи не мають доступу до інформації про наявність коштів на рахунках платників податків, що мають податковий борг, а такий доступ потрібен для стягнення боргу.

Тим часом у пресслужбі Міністерства фінансів, за словами журналістів, говорять, що доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків — зокрема, спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб.

"Також це дасть можливість "підсилити аналітичний складник у роботі. ДПС зможе порівнювати інформацію про надходження грошових коштів з інформацією про фактично задекларовані платниками податків доходи.

У Міністерстві фінансів пояснюють, що для надання ДПС доступу до банківських рахунків знадобиться голосування за законодавчі зміни у Верховній Раді, а до цього ДПС має попрацювати над покращенням захисту власних систем інформації, навести лад у податкових перевірках, щоб підвищити довіру платників податків до цього відомства", — йдеться у матеріалі.

Що кажуть у Раді?

У той же час, як пише "РБК-Україна", голова фінансового комітету Верховної Ради зазначає, що наразі комітет немає жодного такого законопроєкту.

"І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення нема", — додав він.Що відомо про банківську таємницю в Україні

У жовтні 2024 року парламент намагався проголосувати законопроєкт щодо пом’якшення банківської таємниці та надання інформації фінустановами на запит Нацполіції, але зрештою правки не були прийняті у другому читанні.

При цьому ця норма є однією з вимог для вступу до ЄС, яка вимагає від членів прозорості. Зокрема всі країни зобов’язані слідувати директиві DAC7, яка зводиться до автоматичного обміну даними про банківські рахунки, доходи та активи. Перед вступом реформувати законодавство доводилося Хорватії, Румунії та Болгарії, а гармонізувати законодавство з нормами ЄС також вирішили країни на кшталт Швейцарії, Люксембургу та Австрії, які не перебувають у блоці.

На початку року нардеп Ярослав Железняк у коментарі "РБК-Україна" пояснював, що наразі в Україні немає програм і планів щодо обмеження або повного скасування банківської таємниці. Хоча в Незалежній асоціації банків України зазначають, що спрощення доступу до банківської таємниці можуть бути застосовані в рамках Національної стратегії доходів, затвердженої Кабміном до 2030 року.

Нагадаємо, про те, що відомо про дану стратегію, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням.