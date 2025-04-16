На Івано-Франківщині скасовують усі масові заходи на Великдень: у ОВА пояснили чому

У святкові вихідні діятиме комендантська година, як і в інші дні

На Івано-Франківщині скасовують усі масові заходи у період Великодніх свят. Причиною стала висока ймовірність ракетних ударів з боку Росії.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Ми живемо в час, коли безпека – це питання життя. Росія продовжує тероризувати мирне населення", — наголосила посадовиця.

За її словами, ворог цілеспрямовано атакує мирні міста, лікарні, житлові квартали, і несе смерть цивільним людям.

Світлана Онищук нагадала про трагічні події в Івано-Франківську, коли у березні російські спецслужби завербували підлітків для підготовки теракту. А також про недавні ракетні удари по Кривому Розі та Сумах, які забрали життя десятків людей, зокрема дітей.

"Війна триває на всій території України. І всюди є загроза. Саме тому, напередодні одного з найбільших релігійних свят року – Воскресіння Господнього, на Раді оборони області прийняли рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття", — заявила голова ОВА.

Керівництво області також рекомендує головам громад вжити аналогічних заходів і відмовитися від проведення подій, що передбачають велике скупчення людей.

Крім того, нагадується, що на Івано-Франківщині продовжує діяти комендантська година — з 00:00 до 05:00, і перебувати на вулиці в цей час дозволено лише за наявності відповідних перепусток.

"Сьогодні головне – зберегти життя, тому прошу всіх бути пильними, дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги, уникати великих скупчень людей. Великий день – час для родини, тиші та молитви. Бережімо один одного", — закликала Світлана Онищук.

Раніше "Телеграф" писав, що на Великдень вночі виходити не варто. Скільки обійдеться порушення комендантської години?