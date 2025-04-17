Как получить выходной в понедельник после Пасхи. Есть два варианта

До полномасштабного вторжения РФ понедельник после праздника Христова Воскресения был выходным

Пасха всегда выпадает на воскресенье, поэтому является выходным днем. До полномасштабной войны идущий за Пасхой понедельник также был выходным, но из-за действующего в Украине военного положения 21 апреля будет обычным рабочим днем.

Однако многие на Пасху едут к родным для совместного празднования и не успевают вернуться, чтобы выйти на работу в понедельник. Как можно получить выходной также на следующий день после Пасхи, рассказал портал 7еminar.

Как сделать 21 апреля (понедельник) выходным

Есть два варианта. Первый – работодатель объявляет 21 апреля выходным днем за счет собственных средств. Вторая возможность – предоставить работникам возможность оформить однодневный отпуск без сохранения зарплаты. Оба варианта не нарушают действующее законодательство и дают сотрудникам еще один пасхальный выходной.

Выходной за счет работодателя

Как пояснили специалисты, если работодатель признает 21 апреля дополнительным выходным днем за свой счет, норма рабочего времени месяца у работников изменится. К примеру, будет не 22, а 21 рабочий день. Зарплата апреля при этом за полностью отработанный 21 день будет в размере оклада/ставки.

Выходной за счет работника

21 апреля может также стать выходным, если работодатель предоставит работнику отпуск без сохранения зарплаты в 1 календарный день. В этом случае норма месяца не меняется – 22 рабочих дня, но работники получат зарплату пропорционально отработанному времени – на 1 день меньше (Оклад/22*21).

Как сообщал "Телеграф", на Пасху полиция вводит усиленный режим службы для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих. Правоохранители будут дежурить у церквей, храмов и других мест проведения богослужений. Они могут избирательно производить поверхностный осмотр вещей граждан.