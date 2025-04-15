Був злив інформації? Удар по Сумах обговорять у Раді

Питання обговорять на засіданні

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 16 квітня розгляне обставини ракетного удару РФ по центру Сум. Зокрема, йтиметься про те, чи справді на момент атаки в місті відбувалося зібрання військових для нагородження.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський, повідомляє "Радіо Свобода". За його словами, удар по центру міг бути наслідком цілеспрямованого витоку інформації, і цю версію мають дослідити у Службі безпеки України.

Веніславський зазначив, що наразі не має підтвердження щодо факту нагородження, однак російські пропагандистські канали вже активно поширюють відповідну версію як виправдання атаки.

Водночас він припустив, що росіяни навряд чи завдали б удару без переконання, що в цій локації перебували потенційно легітимні військові цілі. У Сумах, за словами депутата, справді перебуває багато військовослужбовців із різних причин, у тому числі — сімейних чи службових.

"Удар міг бути наслідком цілеспрямованого витоку інформації. Це — компетенція Служби безпеки України", — наголосив Веніславський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати не підтримали заяву країн "Групи семи", в якій планувалося засудити ракетний удар Росії по Сумах 13 квітня. У Вашингтоні пояснили це бажанням зберегти простір для подальших переговорів із Москвою, що фактично унеможливило публікацію спільного документа.