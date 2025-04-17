Украина имеет доказательства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка и СБУ получили информацию о поставках оружия из Китая в Россию, а также о возможном производстве китайского оружия на российской территории.

"Важная не очень приятная информация. Мы наконец-то получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодняшний день мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе, артиллерии. Очень детально мы сможем сказать об этом на следующей неделе. Особенно о данных, которые мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", — сказал он. "Общественное".

Это заявление прозвучало на фоне объявленного соглашения с США.

Недавно СБУ допросила двух пленных граждан Китая, которых Россия привлекла к боевым действиям против Украины. Во время допроса один из пленных представился как Чжан Жэньбо из китайской провинции Цзянси. По его словам, он не имел ни одного боевого опыта и попал в плен во время первого боя.

Ранее "Телеграф" также писал, что китайские пленные рассказали о службе в ВС РФ. По словам китайцев, большинство россиян держались от них в стороне.