"Только для тех, кто действительно хочет заниматься наукой, а не получить отсрочку": министр образования сделал заявление

Кроме того, чиновник сообщил о запланированных проверках студентов

В этом году ожидается уменьшение количества бюджетных мест в аспирантуре: с примерно 7 тысяч в 2024 году до 5 тысяч в 2025 году. Причина — желание избежать искусственного ажиотажа, наблюдавшегося в прошлом году, когда аспирантура использовалась, в частности, для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом на брифинге сообщил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передают журналисты "Телеграфа".

"В том году бюджетных мест было многовато. Мы хотим, чтобы эти места получили те, кто действительно имеет мотивацию заниматься наукой и писать диссертации ", — пояснил замминистра.

При этом бюджетная форма обучения в аспирантуре остается лишь дневной, в то время как на контракт можно поступать и заочно.

МОН продолжает борьбу с формальным обучением. По словам Винницкого, будут проводиться проверки выполнения студентами академических планов, чтобы исключить случаи злоупотреблений, в частности, отсутствия реальной учебной деятельности.

Особенностью вступительной кампании в этом году стало внедрение электронных кабинетов для поступления в аспирантуру — новация, которая должна упростить процедуру и сделать ее более прозрачной. Как и в случае с бакалавриатом и магистратурой, регистрация и подача документов происходит онлайн.

Напомним, в период с апреля по август 2024 года из украинских учреждений высшего образования было отчислено более 23 тысяч студентов-мужчин в возрасте от 30 лет. Эти студенты либо не посещали занятия, либо не сдавали сессии. Из них 5805 человек были отчислены по результатам проверок Государственной службы качества образования, а остальные по решению самих университетов.

Кроме того, в том году было выявлено 5709 аспирантов, которые были зачислены в аспирантуру задним числом за 2022–2023 годы. Это вызвало подозрения о возможных злоупотреблениях с целью получения отсрочки от мобилизации. Некоторые из этих аспирантов уже отчислены или отменены приказы об их зачислении.

Как дополнительно сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга, в 2025 году поступающие по-прежнему будут сдавать ЕВЭ — единственный вступительный экзамен, а для отдельных специальностей — также ЕПВИ, профессиональное вступительное испытание.

"Не все специальности требуют ЕПВИ, но ЕВЭ обязателен для всех. Тестирование состоится с 21 июня по 12 июля, а результаты будут объявлены 18 июля", — отметил Винницкий.

ЕВЭ состоит из двух частей: теста иностранного языка и ТОУК (теста общей учебной компетентности). По словам чиновника, ТОУК является украинским аналогом американского GRE и проверяет логику, аналитическое мышление и умение работать с текстами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что могут мобилизовать студента или преподавателя во время каникул. Слухи об этом прокомментировал глава образовательного ведомства.