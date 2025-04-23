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Это символ торговых традиций Подола и он до сих пор работает: где находится легендарный рынок

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Житний рынок
Житний рынок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот рынок прошел долгий путь эволюции, оставаясь центром коммерческой жизни Киева.

Расположенный в сердце Подола этот рынок является свидетелем многовековой истории города и его экономического развития. Но до сих пор сохраняет аутентичную атмосферу традиционной украинской торговли.

Житний рынок — один из старейших и известнейших рынков Киева, который ведет свою историю еще со времен Киевской Руси. Расположенный в Подольском районе, рядом с ремесленными кварталами Кожемяки и Гончары, он играл чрезвычайно важную роль в жизни города на протяжении многих веков.

Когда появился Житний рынок

Первые упоминания о Житнем рынке достигают X–XIII веков. Рынок занимал значительную территорию, разделенную рекой Глубочицей на две части. Название "Житний" происходит от основного товара, который здесь продавали — зерна. В средневековье неподалеку было возведено несколько храмов, в том числе церковь Богородицы Пирогощи, которая стала одним из символов Подола.

Уже в XV веке Житний рынок являлся главной торговой площадкой Киева. Дважды в год здесь проходили большие ярмарки, привлекавшие купцов из разных городов и сел. Выгодное расположение возле Днепра и наличие удобной гавани привели к активной торговле.

После второй мировой войны рынок делился на Верхний и Нижний вал, где торговые ряды были окружены деревянными прилавками. Запахи мыла, кремов и кожи остались в памяти многих жителей послевоенного Киева. Рядом с Житним базаром в районе Кожумяк находился птичий рынок, где продавали разнообразных животных — от домашних кошек и собак до кур и уток.

В 1980 году на месте старого рынка открыли современное крытое здание по ул. Верхний Вал, 16. Оно в то время была крупнейшим крытым рынком в Европе. Проект разработали архитекторы Ольга Монина, Владимир Штолько и конструктор Борис Беднарский. Рынок имел 1350 торговых мест, расположенных на нескольких этажах и балконах.

Здание рынка демонстрирует характерные элементы советского модернизма и постреализма, в частности вантовые покрытия, популярные в архитектуре 1970–80-х годов. Фасад украсили металлическим панно "Из варяг в греки" художника Анатолия Домнича, отражающего историю Киева.

Современное состояние и значение

Сегодня Житний рынок остается важнейшим торговым центром столицы, сохраняя атмосферу прошлых эпох и широкий выбор товаров. Однако здание нуждается в обновлении и ремонте, чтобы сохранить уникальность и функциональность для будущих поколений.

Житний рынок – это не просто место для торговли, а живой исторический памятник Киева, отражающий многовековую историю города, его экономическое развитие и культурное наследие. Он продолжает являться символом торговой традиции и духа Подола, что делает его неотъемлемой частью столичной жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном знаковом киевском рынке. Он был едва ли не самым большим среди крытых рынков Советского Союза.

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#История #Киев #Базар #Житний рынок