У Росії відреагували на зрив переговорів у Лондоні: що кажуть у Путіна

Переговори про мир щодо України мають бути "непублічними". У Кремлі висунули неочікувану умову

На тлі скасування зустрічі на рівні міністрів закордонних справ прессекретар Кремля Дмитро Пєсков видав низку заяв. За його словами, у Лондоні не планувався саміт, а лише зустріч послів США та України для продовження американських посередницьких зусиль.

Як передають російські інформаційні агентства, Пєсков прокоментував скасування зустрічі у Лондоні, пояснивши це неможливістю "зблизити позиції сторін з деяких питань". За його словами, США продовжують зусилля щодо врегулювання війни Україні. Це начебто вітається Москвою.

Речник Путіна також прокоментував заяву американського віцепрезидента Джей Ді Венса про надання Росії та Україні чітких пропозицій із завершення війни. Пєсков зазначив, що навколо питання врегулювання існує багато нюансів, які потребують обговорення, і така робота наразі триває.

Кремль не сприймає слова Венса про ймовірний вихід США з переговорного процесу як ультиматум з боку Вашингтона. Водночас представник російської влади наполягає, що будь-які варіанти українського врегулювання не можуть бути публічними, бо це нібито позбавить їх ефективності.

Пєсков також категорично заявив, що Росія виступає проти розміщення миротворчого контингенту на території України.

Нагадаємо, США не згодні з усіма вимогами Росії щодо України. ЗМІ дізналися, на чому наполягають Штати.