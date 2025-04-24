Для европейцев особенно неприемлема идея признать российскую аннексию Крыма

Европа готова и дальше помогать Украине, даже если президент США Дональд Трамп откажется от поддержки. Польша, Германия, Франция и другие страны считают, что безопасность Украины оказывает прямое влияние на их собственную безопасность.

Эти страны категорически не согласны с предложением США признать аннексию Крыма Россией. Об этом говорится в материале The New York Times.

По словам издания, на прошлой неделе Трамп представил европейцам и Украине свой план по завершению войны. В среду он заявил, что это уже "своего рода ультиматум", и США могут отказаться от поддержки Украины. Однако для европейцев особенно неприемлема идея признать российскую аннексию Крыма.

"Признать российскую аннексию Крыма – это перечеркнуть принципы европейского мира и поставить под угрозу систему безопасности, действующую после Второй мировой войны", – заявил Фабиан Цулеег из Европейского политического центра в Брюсселе.

"Европа понимает ставки и будет продолжать поддерживать украинское правительство. Польша точно будет это делать", – сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Основные европейские страны – Польша, Германия, Франция, Британия и другие – готовы и дальше помогать Киеву. По словам Сикорского, война уже стоила России не менее 200 миллиардов долларов и привела к потерям около миллиона российских солдат.

Для поддержки Украины нужно около 50-60 миллиардов евро в год. Европа в этом году планирует выделить 40 миллиардов. Впрочем, не все страны одинаково активно помогают – Венгрия и Словакия фактически поддерживают Москву, пишет The New York Times.

Отмечается, что США обеспечивают Украину разведданными, системами противовоздушной обороны и спутниковой связью. Европейцы надеются, что Трамп продолжит хотя бы эту поддержку даже если прекратит финансовую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент ЮАР ошеломил заявлением об уступках Украины России. Не зря он дружит с Путиным.