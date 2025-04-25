Кличко заговорил об отказе Украины от своих территорий

Городской глава не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине, возможно, придется отказаться от части своей территории в рамках "мирного соглашения" с Россией. При этом, украинский народ никогда не смирится с оккупацией.

Об этом городской глава сказал изданию BBC. Он выступил с таким заявлением спустя несколько часов после того, как в результате российской ракетно-беспилотной атаки на Киев погибли 12 человек и более 80 получили ранения.

"Один из сценариев — это… отказаться от территории. Это несправедливо. Но ради мира, временного мира, возможно, это может стать решением, временным", — сказал Кличко.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира.

На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил прямо: "Нет".

"Президент Зеленский делает [это] сам. Это не моя функция", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по словам Зеленского, Украина не получала никаких официальных предложений по обмену или отказу от своих территорий, в частности Крыма.