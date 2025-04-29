Женщина стала фигуранткой громкого скандала в Вене, Австрия

Жена Евгения Мураева могла стать известной актрисой в Украине, но выбрала другой путь — съемку в российских фильмах, молчание о войне и бегство заграницу вместе со своим пророссийским мужем. Политик был в браке дважды — от каждой своей избранницы у него есть ребенок.

Избранник предателя Украины отметился не только своей гражданской позицией, а точнее ее отсутствием, но и неправильной парковкой машины в Вене. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о жене Евгении Мураеве Екатерине.

Что известно о Екатерине Мураевой

Ее творческий путь начался с Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, где училась под руководством Богдана Бенюка. После окончания учебы Екатерина стала работать актрисой в Киевском академическом театре драмы и комедии. Параллельно он уже подрабатывал в российских проектах.

Несмотря на политическую деятельность мужа и агрессию России против Украины, Екатерина участвовала в российских телепроектах. В частности, она снялась в фильмах "Новогодний переполох", вышедший в 2017 году, и "Спасибо деду за победу", вышедшему в 2019 году. Последний, кстати, частично профинансировало Министерство культуры России, а съемки проходили на территории самопровозглашенной Абхазии.

Инцидент в Вене

В сентябре 2022 года в Вене разразился скандал, главной фигуранткой которого стала Екатерина Мураева. Она припарковала свой автомобиль Toyota Camry на киевских номерах неправильно — возле магазинов. Это привело к пробке на улице. Полиция выписала водителю штраф, но она долго не приходила на место парковки. Позже полицейские вызвали патруль, сопровождавший Екатерину в участок для выяснения обстоятельств.

Где сейчас Екатерина Мураева

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Катерина вместе с мужем переехала в Вену, Австрия. Однако, по некоторым данным, Мураев сейчас живет в Пекине, Китай. Вероятно, с ним находится его жена Екатерина. Свои соцсети она перестала вести после начала войны, хотя раньше была активной их пользовательницей

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