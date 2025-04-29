Рада приняла за основу законопроект о наказании за военные преступления против детей, — вице-спикер Елена Кондратюк

Уголовный кодекс теперь дополнится четко определенными проявлениями военных преступлений против детей

Во вторник, 29 апреля, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12170. Он предусматривает дополнение Уголовного Кодекса отдельными положениями, относящимися к военным преступлениям против детей.

Об этом сообщила вице-спикер Парламента Елена Кондратюк. За законопроект проголосовали 279 народных избранников.

"Это очень особенный для меня законопроект. Он также очень важен для родителей, родных и опекунов похищенных Россией украинских детей", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Согласно документу, Уголовный Кодекс дополняется такими четко определенными проявлениями военных преступлений против детей, как:

депортация, незаконное перемещение;

неоправданная задержка репатриации детей;

вербовка и использование ребенка в военных целях.

"Каждое из этих действий нарушает Женевские конвенции и дополнительные протоколы. За них будет предусмотрена ответственность от 8 до 12 лет заключения. До сих пор Уголовный Кодекс не содержал отдельных положений на эту тему. Только в статье 438-й упоминалось о "других нарушениях законов и обычаев войны", — пояснила Елена Кона.

По ее словам, законопроект был разработан в рамках парламентского трека #BringKidsBackUa — президентской инициативы по возвращению детей. Только официально таких детей 19,5 тысячи.

"Наша конечная цель — наказание всех причастных к военным преступлениям против украинских детей. Помочь в этом могут также санкционные списки других государств. Но сначала мы сами, как государство, должны составить такие санкционные списки с четкой разбивкой по этим преступлениям и их фигурантам. Для этого также требуются отдельные положения в УКУ. Это значительно упростит работу на международной арене", – отметила Елена Кондартюк.

Вице-спикер выразила искреннюю благодарность соавторам законопроекта: председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, первому вице-спикеру Александру Корниенко, народной депутатке Галине Михайлюк. Елена Кондратюк также поблагодарила за поддержку и конструктив парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и всех, кто проголосовал этот законопроект за основу.