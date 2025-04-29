Получил Героя из рук Януковича и миллионные подозрения от НАБУ: кто такой Леонид Шиман, получивший подозрение за некачественные мины

Многолетний директор по миллионным схемам. Что известно о Леониде Шимане, многолетнем директоре оборонного завода

Леонид Шиман, генеральный директор Государственного предприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", задержанный СБУ по подозрению в изготовлении некачественных минометных боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, руководит заводом с 1999 года и имеет довольно противоречивую биографию.

Он уже несколько раз получал подозрения от НАБУ и САП, но продолжает находиться в должности уже 26 лет. "Телеграф" решил рассказать, кто такой Леонид Шиман. О его карьерном пути, наградах и коррупционных скандалах читайте в материале "Телеграфа".

Карьерный путь Шимана

Леонид Николаевич Шиман родился 13 октября 1959 г. в городе Шостка Сумской области. После окончания восьмого класса поступил в техникум, где получил специальность аппаратчика нитрации нитроцеллюлозы. Высшее образование получил в Казанском химико-технологическом институте по специальности "химия и технология высокомолекулярных соединений".

Профессиональную деятельность приступил на Павлоградском химическом заводе. Прошел путь от технолога участка до генерального директора предприятия. В 1999 году стал генеральным директором – главным конструктором ракетных двигателей твердого топлива ГП "НПО "Павлоградский химический завод".

Государственные награды

За годы своей деятельности Леонид Шиман получил ряд государственных наград:

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства (2013); (Указ Януковича №444/2013);

Орден "За заслуги" II степени (2018);

Орден "За заслуги" III степени (2009);

Звание "Заслуженный работник промышленности Украины" (2004);

Леонид Шиман и Арсен Аваков, 2020 год

Коррупционные скандалы

Леонид Шиман в суде

Несмотря на высокие награды, Леонид Шиман неоднократно попадал в поле зрения антикоррупционных органов.

В сентябре 2021 года НАБУ и САП объявили ему подозрение по делу о схеме с "компаниями-прокладками", нанесшей государству 43,3 млн грн ущерба.

В июне 2023 года появилось новое подозрение в злоупотреблениях почти на 28,5 млн грн из-за манипуляций с закупками.

В июне 2024 года его снова подозревали в нанесении 3,2 млн грн убытков из-за невыполнения условий контракта.

Детали задержания

Леонид Шиман, архивное фото

По данным журналистов издания "Бабель ", СБУ задержала четырех человек, среди которых генеральный директор завода Леонид Шиман, его первый заместитель Алексей Кириченко, бывший глава одного из военных представительств Минобороны Михаил Шкуренко и руководитель группы контроля соответствующего подразделения Юрий Яресько.

Следствие считает, что задержанные сознательно использовали более дешевые, некачественные материалы в производстве минометных снарядов, чтобы уменьшить расходы и получить сверхприбыли. Военные должностные лица, ответственные за контроль качества, игнорировали недостатки продукции.

Все четыре подозреваемых взяты под стражу. Если их вину докажут в суде, фигурантам дела грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Центр противодействия коррупции ранее обращал внимание на возможный конфликт интересов: продукцию Павлоградского химзавода принимал военный представитель Минобороны Михаил Шкуренко, жена которого работала на этом же предприятии и получала около 1 млн грн в год.

Напомним, почему экс-чиновника Минобороны Лиева в очередной раз закрыли в СИЗО. Дешевые аналоги иностранного производства "клинило" после первого выстрела.