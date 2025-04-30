Це потрібно зробити вже до 3 травня, інакше "попадете" на гроші

Передати покази можна різними способами

Покази лічильника за світло, як та інших комунальних послуг, необхідно передавати щомісяця до певної дати, щоб уникнути переплати. Оскільки квітень добігає кінця, то зараз саме час зайнятися цим питанням.

"Телеграф", посилаючись на інформацію ДТЕК, нагадує про те, до якого числа українці мають передати покази електролічильника.

Терміни

Дані потрібно передавати з 29 квітня по 3 травня, щоб отримати рахунок від вашого постачальника за фактично спожиту електроенергію.

"Будь ласка, подбайте про безпечний доступ до лічильника під час зняття показів", — попередили у ДПЕК.

Що буде, якщо не встигнути

Вищезгадані терміни потрібні, щоб покази були зараховані за 1 число. Якщо передати їх пізніше, дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача. У такому разі споживач може суттєво переплатити.

Як передати покази лічильника електроенергії

Споживачі можуть це зробити:

• через сайт оператора системи розрахунку (ГЗР) (через особистий кабінет );

• зателефонувати до кол-центру ОСР;

• через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

• в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;

• через компанію Yasno;

• за допомогою Приват24.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на які зміни в платіжках чекати в Україні з 1 травня.