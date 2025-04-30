Это нужно сделать уже к 3 мая, иначе "попадете" на деньги
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Передать показатели можно разными способами
Показания счетчика за свет, как и других коммунальных услуг, необходимо передавать ежемесячно до определенной даты, чтобы избежать переплаты. Поскольку апрель подходит к концу, то сейчас самое время заняться этим вопросом.
"Телеграф", ссылаясь на информацию ДТЭК, напоминает о том, до какого числа украинцы должны передать показатели электросчетчика.
Сроки
Данные нужно передавать в период с 29 апреля по 3 мая, чтобы получить счет от вашего поставщика за фактически потребленную электроэнергию.
"Пожалуйста, позаботьтесь о безопасном доступе к счетчику во время снятия показов", — предупредили в ДТЭК.
Что будет, если не успеть
Вышеуказанные сроки нужны, чтобы показатели были засчитаны за 1 число. Если передать их позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя. В таком случае потребитель может существенно переплатить.
Как передать показания счетчика электроэнергии
Потребители могут это сделать:
• через сайт оператора системы расчета (ОСР) (через личный кабинет);
• позвонить в колл-центр ОСР;
• через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
• в личном кабинете на сайте ДТЭК;
• через компанию Yasno;
• с помощью Приват24.
Напомним, ранее мы писали о том, какие изменения в платежках ждать в Украине с 1 мая.