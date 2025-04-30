Это нужно сделать уже к 3 мая, иначе "попадете" на деньги

Передать показатели можно разными способами

Показания счетчика за свет, как и других коммунальных услуг, необходимо передавать ежемесячно до определенной даты, чтобы избежать переплаты. Поскольку апрель подходит к концу, то сейчас самое время заняться этим вопросом.

"Телеграф", ссылаясь на информацию ДТЭК, напоминает о том, до какого числа украинцы должны передать показатели электросчетчика.

Сроки

Данные нужно передавать в период с 29 апреля по 3 мая, чтобы получить счет от вашего поставщика за фактически потребленную электроэнергию.

"Пожалуйста, позаботьтесь о безопасном доступе к счетчику во время снятия показов", — предупредили в ДТЭК.

Что будет, если не успеть

Вышеуказанные сроки нужны, чтобы показатели были засчитаны за 1 число. Если передать их позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя. В таком случае потребитель может существенно переплатить.

Как передать показания счетчика электроэнергии

Потребители могут это сделать:

• через сайт оператора системы расчета (ОСР) (через личный кабинет);

• позвонить в колл-центр ОСР;

• через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

• в личном кабинете на сайте ДТЭК;

• через компанию Yasno;

• с помощью Приват24.

Напомним, ранее мы писали о том, какие изменения в платежках ждать в Украине с 1 мая.