Ці чоловіки можуть анулювати повістки. За яких підстав

Повістки будуть недійсними, якщо у військовозобов'язаного українця є відстрочка або бронь

Повістки в Україні видають військовозобов'язаним, але бувають ситуації, коли їх можна анулювати. Це можливо зробити тільки тим, хто має підстави для відстрочення від мобілізації або бронь.

Бувають ситуації, коли чоловікам з відстрочкою чи бронею виписують повістку. Її не можна ігнорувати, як пише "NV".

Таким військовозобов'язаним потрібно прийти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а потім надати військовим документи, які підтверджують наявність броні чи відстрочки.

За таких умов, якщо вони законні, повістку анулюють. Однак якщо підстав для відстрочки чи броні немає, чоловіку загрожує покарання. Крім того, оскаржити повістку не можна, але можна наслідки через її вручення.

Однак не забувайте, що іноді бронь чи відстрочка не звільняють від повістки. Є випадки, коли потрібно з'явитись в ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Резерв+" з'являться дві нові відстрочки вже на початку травня. Для кого вони передбачені, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.