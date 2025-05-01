Черстві паски викидати не варто: як можна дати їм "друге життя"

Ваша родина буде задоволена

Великдень минув, а на столі ще залишились паски, які поступово черствіють? Не поспішайте викидати цю ароматну випічку, адже існує багато чудових способів дати черствим паскам друге життя, перетворивши їх на нові смачні страви, які порадують всю родину.

"Телеграф" розповість про найкращі кулінарні ідеї, які допоможуть вам використати залишки святкового хліба з користю та смаком. Все дуже просто

Запіканка з пасок

Одним із найсмачніших способів використання черствих пасок є приготування ароматної запіканки. Для цього паску потрібно нарізати невеликими кубиками та викласти в форму для запікання. Окремо приготуйте заливку з яєць, молока, цукру та ванільного цукру — це надасть страві ніжності та чудового аромату. До суміші можна додати родзинки, курагу, цукати або подрібнені горіхи — ті самі інгредієнти, які часто використовуються при випіканні самих пасок. Залийте підготовлені шматочки паски сумішшю і залиште на 15-20 хвилин, щоб вони просочились. Потім поставте форму у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин до утворення золотистої скоринки. Подавайте теплою зі збитими вершками, ягідним соусом або варенням.

Ароматні грінки на сніданок

Черства паска чудово підходить для приготування неймовірно смачних грінок, які стануть ідеальним варіантом для поживного сніданку. Наріжте паску скибочками середньої товщини. Приготуйте суміш із яєць, молока, дрібки солі та цукру. За бажанням можна додати корицю або ваніль для особливого аромату. Кожну скибочку черствої паски швидко занурте в яєчну суміш, щоб вона добре просочилася, але не розмокла повністю. Потім обсмажте грінки на вершковому маслі з обох боків до золотистого кольору. Такі грінки можна подавати з медом, кленовим сиропом, ягодами або збитими вершками. Вони виходять ніжними всередині та хрусткими зовні, зберігаючи неповторний аромат великодньої випічки.

Вишукані французькі тости

Французькі тости з черствої паски — це те, що може перетворити звичайний сніданок на справжнє свято. Наріжте паску на товсті скибочки завтовшки близько 2-3 см. У глибокій мисці збийте яйця з молоком, додайте цукор, ванільний екстракт та дрібку кориці. Кожну скибочку паски добре змочіть у цій суміші з усіх боків, даючи рідині просочитися, але не розмочити хліб повністю. Розігрійте сковороду з вершковим маслом та обсмажте змочені скибочки з обох боків до утворення рум'яної скоринки. Готові французькі тости посипте цукровою пудрою і подавайте з ягодами, фруктами, варенням або кленовим сиропом. Такий сніданок не залишить байдужим нікого за вашим столом.

Хлібний квас

Традиційний освіжаючий напій — хлібний квас — також можна приготувати з використанням черствих пасок. Наріжте паску на шматочки та підсушіть у духовці до рум'яного кольору. Залийте підсушені шматочки окропом у великій ємності, додайте цукор, родзинки та дріжджі. Накрийте ємність чистою тканиною і залиште бродити при кімнатній температурі на 2-3 дні. Періодично помішуйте суміш. Коли квас почне пузиритися та набуде характерного аромату, процідіть його і розлийте по пляшках. Зберігайте у холодильнику. Такий квас особливо приємно пити в теплу пору року, він чудово втамовує спрагу і має приємний солодкуватий смак з ароматом великодньої випічки.

Сухарики з паски до чаю

Ще один простий, але дуже смачний спосіб використання черствої паски — приготування ароматних сухариків до чаю або кави. Наріжте паску на невеликі кубики розміром приблизно 1,5-2 см. Викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. За бажанням можна збризнути кубики розтопленим вершковим маслом і посипати цукром з корицею або просто залишити їх як є. Підсушіть сухарики в духовці при температурі 150 градусів до золотистого кольору та приємної хрусткості, періодично перемішуючи. Готові сухарики охолодіть і зберігайте у щільно закритій банці. Вони стануть відмінним доповненням до чаю, кави або молока, а також можуть використовуватись як хрусткий елемент у складі десертів.

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