Черствые паски выбрасывать не стоит: как можно дать им "вторую жизнь"

Ваша семья будет довольна

Пасха прошла, а на столе еще остались пасочки, которые постепенно черствеют? Не спешите выбрасывать эту ароматную выпечку, ведь существует много прекрасных способов дать черствым паскам вторую жизнь, превратив их в новые вкусные блюда, которые порадуют всю семью.

"Телеграф" расскажет о лучших кулинарных идеях, которые помогут вам использовать остатки праздничного хлеба с пользой и вкусом. Все очень просто

Запеканка из паски

Одним из самых вкусных способов использования черствых пасок является приготовление ароматной запеканки. Для этого паску нужно нарезать небольшими кубиками и выложить в форму для запекания. Отдельно приготовьте заливку из яиц, молока, сахара и ванильного сахара — это придаст блюду нежности и замечательного аромата. К смеси можно добавить изюм, курагу, цукаты или измельченные орехи — те же ингредиенты, которые часто используются при выпекании самих куличей. Залейте подготовленные кусочки кулича смесью и оставьте на 15-20 минут, чтобы они пропитались. Затем поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до образования золотистой корочки. Подавайте теплым со взбитыми сливками, ягодным соусом или вареньем.

Ароматные гренки на завтрак

Черствая паска отлично подходит для приготовления невероятно вкусных гренок, которые станут идеальным вариантом для питательного завтрака. Нарежьте паску ломтиками средней толщины. Приготовьте смесь из яиц, молока, щепотки соли и сахара. По желанию можно добавить корицу или ваниль для особого аромата. Каждый ломтик черствого кулича быстро окуните в яичную смесь, чтобы он хорошо пропитался, но не размок полностью. Затем обжарьте гренки на сливочном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Такие гренки можно подавать с медом, кленовым сиропом, ягодами или взбитыми сливками. Они получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, сохраняя неповторимый аромат пасхальной выпечки.

Изысканные французские тосты

Французские тосты из черствой паски — это то, что может превратить обычный завтрак в настоящий праздник. Нарежьте паску на толстые ломтики толщиной около 2-3 см. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте сахар, ванильный экстракт и щепотку корицы. Каждый ломтик кулича хорошо смочите в этой смеси со всех сторон, давая жидкости пропитаться, но не размочить хлеб полностью. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте смоченные ломтики с обеих сторон до образования румяной корочки. Готовые французские тосты посыпьте сахарной пудрой и подавайте с ягодами, фруктами, вареньем или кленовым сиропом. Такой завтрак не оставит равнодушным никого за вашим столом.

Хлебный квас

Традиционный освежающий напиток – хлебный квас – также можно приготовить с использованием черствых куличей. Нарежьте паску на кусочки и подсушите в духовке до румяного цвета. Залейте подсушенные кусочки кипятка в большой емкости, добавьте сахар, изюм и дрожжи. Накройте емкость чистой тканью и оставьте бродить при комнатной температуре на 2-3 дня. Периодически помешивайте смесь. Когда квас начнет пузыриться и приобретет характерный аромат, процедите его и разлейте по бутылкам. Храните в холодильнике. Такой квас особенно приятно пить в теплое время года, он прекрасно утоляет жажду и имеет приятный сладковатый вкус с ароматом пасхальной выпечки.

Сухарики из паски к чаю

Еще один простой, но очень вкусный способ использования черствой паски – приготовление ароматных сухариков к чаю или кофе. Нарежьте паску на небольшие кубики размером примерно 1,5-2 см. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. При желании можно сбрызнуть кубики растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром с корицей или просто оставить их как есть. Подсушите сухарики в духовке при температуре 150 градусов до золотистого цвета и приятной хрусткости, периодически перемешивая. Готовые сухарики охладите и храните в плотно закрытой банке. Они станут отличным дополнением к чаю, кофе или молоку, а также могут использоваться как хрустящий элемент в составе десертов.

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