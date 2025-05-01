Самая маленькая птица Украины с королевской "короной" оказалась в Красной книге (фото)

Эта птичка весит всего около 5 граммов.

Красноголовый королёк (Regulus ignicapillus) — это крошечная, но очень яркая птица из семьи корольковых, которая отличается своим характерным пятном на голове и мелодичным пением. Она принадлежит к самым маленьким птицам Украины и важна часть природного богатства нашей страны.

Это не просто самая маленькая птица Украины, но и важный индикатор состояния лесных экосистем. Сохранение ее природных сред является ключевым для поддержания биоразнообразия нашей страны.

Внешний вид и узнаваемые черты

Длина тела красноголового королька достигает примерно 9 см, а вес — всего 4–6,5 г, что делает ее одной из самых маленьких птичек. Самцы имеют оливково-зеленое оперение сверху, а на темени — яркое желто-оранжево-красное пятно, окаймленное черными полосками. Белые "брови" над глазами придают ей особый шарм. Самки отличаются более желтой окраской пятна на голове, а молодые птицы имеют менее насыщенную окраску.

Ее песня — это звонкая, быстрая трель, звучащая как "си-си-сиси-сит", с усилением в конце, а зов — тихий "си-си-си-си". Этот голос легко услышать в шуме леса, особенно в сезон размножения.

Особенности образа жизни

Этот вид птиц может быть как оседлым, так и перелетным в зависимости от региона. В Украине красноголовый королек в основном перелетный на западе страны, в то время как в Крыму часть популяции остается зимовать. Птица предпочитает хвойные и смешанные леса, а также лесопарки и парки. Гнездится дважды в год: первый выводок появляется в мае-июне, второй — в июне-августе. Гнезда делает глубокими, выстланными мхом, которые подвешивают на нижней стороне ветвей. Кладка насчитывает 7–11 яиц, которые насиживает самка около двух недель.

Ареал и распространение в Украине

Красноголовый королек гнездится в Северной Африке, большинстве европейских стран и Малой Азии. В Украине места гнездования сосредоточены преимущественно в Карпатах, Крыму и в отдельных районах Западного Полесья. Также зафиксированы случайные появления птицы в других регионах, в частности, в Одесской, Херсонской, Черновицкой, Львовской и Киевской областях.

Популяция и угрозы

В Украине численность вида оценивают примерно в 400 пар, из них около 150-200 пар гнездятся в Крыму. В Европе общее количество достигает от 3,3 до 6,7 миллионов пар, что составляет большую часть мировой популяции. Основными угрозами для королька является сокращение старых лесов, интенсивные лесохозяйственные работы во время гнездования, изменение структуры лесов и распространение монокультур, которых птица избегает.

Меры охраны

Красноголовый королек охраняется Бернской конвенцией и включена в Красную книгу Украины. В Украине ее охраняют в Карпатском биосферном заповеднике, Крымском природном заповеднике, Ялтинском горно-лесном природном заповеднике и других заповедных зонах.

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