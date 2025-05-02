После удара еще один: россияне применяют новую опасную схему атаки

Россияне начали использовать в БПЛА бомбы замедленного действия

Россияне добавили к своим дронам новую опасность — кассетные бомбы с отложенным взрывом. После падения "Шахеда" такие боеприпасы могут пролежать часами или даже днями, а затем внезапно сдетонировать.

Они разбрасываются на большой площади и угрожают всем, кто может их найти. Об этом в эфире Киев24 рассказал Валерий Боровик, основатель компании-производителя БПЛА.

По словам эксперта, самая большая проблема в том, что эти бомбы разлетаются на обширную территорию и могут поразить любого, кто их поднимет. Боровик отмечает, что до 40% советских боеприпасов не взрываются сразу из-за поломки механизма детонации.

"Маленькие бомбочки могут быть разного типа — противоаэродромные, пробивающие бетон и взрывающиеся внутри, противопехотные, противотанковые, химические с напалмом и белым фосфором", — объясняет Валерий Боровик.

Эксперт предупреждает, что подобные боеприпасы могут углубляться в землю до 40 сантиметров в зависимости от типа поверхности. Они способны лежать там годами и взорваться в любой момент. Боровик советует не приближаться к подозрительным предметам, особенно если они блестят и выглядят привлекательно.

Вчера подобный случай произошел в Киеве. В Дарницком районе столицы взорвались отсроченные кассетные боеприпасы из "Шахедов". Об этом сообщил глава Шевченковской РГА. Пострадавших нет.

Ранее украинские военные уже предупреждали о такой тактике россиян. Оккупанты специально используют боеприпасы с задержкой, чтобы было больше жертв среди гражданских. После обстрелов спасатели советуют не подходить к незнакомым предметам и сразу звонить по телефону 102.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему "шахеды" стали опаснее, сколько они стоят и где наш ответ. "Шахед" – это примитивная конструкция, но угрозы от него немало.