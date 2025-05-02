Пляжі Коблевого завжди просто ломилися від туристів: що чекає там відпочиваючих у 2025 році

Близько 90% прибережних територій у 2025 році залишаються закритими

Ще донедавна Коблеве, що на Миколаївщині, було одним із найпопулярніших морських курортів України. Цього літа селище залишиться без туристів — військові заборонили відкривати пляжі та проводити розмінування узбережжя.

Як повідомляє видання "МикВісті" навіть віддалені ділянки берегу залишаються потенційно небезпечними. Заступник очільника Миколаївської ОВА з питань туризму Микола Марінов наголосив, що через мінну загрозу цього сезону відкрити морські пляжі не вдасться.

"Ми опрацьовували питання відкриття моря і з військовими, і з бізнесом, однак через мінну небезпеку зараз це неможливо. Морське узбережжя залишається замінованим. Навіть найвіддаленіші ділянки залишаються небезпечними. Тому про відкриття пляжів на морі в цьому сезоні не йдеться", — пояснив він.

За оцінками обласної військової адміністрації, близько 90% прибережних територій цьогоріч залишаються закритими для туристів. Попри зусилля Коблівської громади та місцевого бізнесу, які намагалися добитися відкриття пляжів, небезпека від воєнних дій залишається надто серйозною. Дозволу на розмінування поки не надано.

"Як тільки дозволить воєнна ситуація, ми зможемо розпочати роботи. Наразі ж відкриття морських курортів неможливе", — заявив Марінов.

Що відомо про це місце

Такий вигляд мав популярний серед українців курорт на Миколаївщині у 2021 році:

До повномасштабного вторгнення Коблеве щоліта перетворювалося на справжній центр відпочинку — сюди з’їжджалися тисячі туристів з усієї України, заповнюючи пляжі, бази, кафе та набережну. Курорт жив своїм гучним, яскравим життям: море, музика, нічні вечірки, родинний відпочинок і постійний рух.

Коблівський пляж простягається майже на 7 кілометрів і має золотистий пісок, що відзначається природними оздоровчими властивостями. У липні море тут зазвичай прогрівається до 25-27 градусів. Поблизу розташований Тилігульський лиман, який відомий як середовище проживання багатьох видів птахів, а також славиться своїми лікувальними грязями. У самому Коблевому працювали 2 аквапарки, лунапарк, а також розвинена інфраструктура для відпочинку.

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