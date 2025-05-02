Пляжи Коблевого всегда просто ломились от туристов: что ждет там отдыхающих в 2025 году

Около 90% прибрежных территорий в 2025 году остаются закрытыми

Еще недавно Коблево, что на Николаевщине, было одним из самых популярных морских курортов Украины. Этим летом поселок останется без туристов – военные запретили открывать пляжи и проводить разминирование побережья.

Как сообщает издание "МикВести", даже отдаленные участки берега остаются потенциально опасными. Замглавы Николаевской ОВА по вопросам туризма Николай Маринов подчеркнул, что из-за минной угрозы в этом сезоне открыть морские пляжи не удастся.

"Мы прорабатывали вопросы открытия моря и с военными, и с бизнесом, однако из-за минной опасности сейчас это невозможно. Морское побережье остается заминированным. Даже самые отдаленные участки остаются опасными. Поэтому об открытии пляжей на море в этом сезоне речь не идет", — пояснил он.

По оценкам областной военной администрации, около 90% прибрежных территорий остаются закрытыми для туристов. Несмотря на усилия Коблевской громады и местного бизнеса, пытавшихся добиться открытия пляжей, опасность военных действий остается слишком серьезной. Разрешения на разминирование пока не предоставлено.

"Как только разрешит военная ситуация, мы сможем начать работы. Сейчас же открытие морских курортов невозможно", — заявил Маринов.

Что известно об этом месте

Так выглядел популярный среди украинцев курорт на Николаевщине в 2021 году:

До полномасштабного вторжения Коблево каждое лето превращалось в настоящий центр отдыха — сюда съезжались тысячи туристов со всей Украины, заполняя пляжи, базы, кафе и набережную. Курорт жил своей шумной, яркой жизнью: море, музыка, ночные вечеринки, семейный отдых и постоянное движение.

Кобловский пляж простирается почти на 7 километров и обладает золотистым песком, отличающимся природными оздоровительными свойствами. В июле море обычно прогревается до 25-27 градусов. Поблизости расположен Тилигульский лиман, который известен как среда обитания многих видов птиц, а также славится своими лечебными грязями. В самом Коблево работали 2 аквапарка, лунапарк и развитая инфраструктура для отдыха.

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