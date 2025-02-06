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Музей хотіли закрити, а пам'ятник обставили мішками: як зараз виглядає будинок Булгакова всередині

Автор
Наталія Дума
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Автор
Михайла Булгакова визнано українофобом
Михайла Булгакова визнано українофобом. Фото Колаж Телеграфу

Музей Булгакова знаходиться на Андріївському узвозі, 13

Михайло Булгаков – одна з найзагадковіших та найталановитіших постатей літератури 20 століття, однак його визнано українофобом. Письменник був прихильником російського монархізму, але народився та мешкав у Києві, на Андріївському узвозі, 13. Саме там і жили герої його творів — Турбіни.

Там знаходиться музей Булгакова, який на думку комісії Інституту нацпамʼяті, повинен бути зачиненим. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок письменника зсередини зараз.

Ця будівля стала прототипом "будинку Турбіних" у романі "Біла гвардія". Зовні він виглядає як типова київська споруда кінця XIX століття: двоповерхова будівля з білими стінами та темно-зеленими віконницями. Усередині збережено оригінальні меблі та предмети, які належали Булгакову та його родині.

Будинок Булгакова в Києві

Сьогодні в будинку розташований музей Михайла Булгакова, де можна побачити унікальні експонати, рукописи, особисті речі письменника. На фасаді будівлі знаходиться табличка-барельєф із підписом "У цьому будинку в 1906–1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник", а також обличчя письменника, вкрите червоною фарбою.

Михайло Булгаков

Поряд із будинком знаходиться бронзовий пам’ятник Михайлу Булгакову. Зараз його закладено мішками із піском.

Пам'ятник Булгакову зараз

Будинок Булгакова зсередини

Перша зала музею — це вітальня Булгакових. Перша її частина оформлена у "камуфляжному" стилі і вона присвячена подіям, що визначили долю української державності у 1917–1920 роках.

Будинок Булгакова на Андріївському узвозі

У світлій частині зали представлена історія родини Булгакових, розказана через сімейні архіви та предмети побуту. Тут збереглася стара піч, на якій члени сім’ї, як і їхні літературні прототипи Турбіни, іноді обмінювалися записками. У музеї жартома називають це "сімейним чатом".

Дім Булгакова в Києві

Одна зі стін оздоблена цитатами з творів Булгакова, які відображають ключові історичні події того періоду. На протилежній стороні представлені уривки з листів його матері, Варвари Булгакової, яка пережила численні зміни влади в Києві у 1918–1919 роках. У своїх посланнях до дітей вона описувала складні умови життя, нестачу їжі та дров, а також зізнавалася, що змушена продавати особисті речі, щоб забезпечити себе найнеобхіднішим.

Музей Булгакова

Оригінальний столик сім’ї Булгакових залишився у їхньому будинку. На ньому лежать гроші, які ходили в той час.

Наступна кімната – невелике приміщення, яке у 1918–1919 роках слугувало лікарським кабінетом Михайла Булгакова. Тут відвідувачі дізнаються про період його життя, коли він займався медициною, приймаючи пацієнтів і поєднуючи лікарську практику з письменницькою діяльністю.

Музей Булгакова

Далі виставка переходить до зали під назвою "Сила жінок". Колись у цій кімнаті мешкали сестри Булгакова, а за радянських часів, коли будинок було перетворено на комунальне житло, тут жила Інна Кончаковська (у дівоцтві Листовнича) – донька колишнього власника будинку на Андріївському узвозі.

Цікава деталь будинку Булгакова — перехід із кімнати у кімнату через шафу. Такий прохід символізував переміщення з "хорошої" квартири до "нехорошої" і назад. "Хорошою" вважалася київська квартира Булгакових, де мешкали і літературні Турбіни, а "нехорошою" – московське житло письменника, яке він описав у Майстрі й Маргариті.

Будинок Булгакова

Остання кімната музею — це їдальня. У центрі стоїть стіл, накритий камуфляжною сіткою. Її плели співробітники музею. Якийсь час у кімнаті жила мати письменника, а у 1918–1919 роках там мешкав сам Булгаков із дружиною. Тут також поселився Олексій Турбін — герой твору.

Будинок Булгакова

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок, де виріс Марк Бернес. Він був видатним радянським актором та естрадним співаком, чия творчість залишила глибокий слід у культурі СРСР.

Теги:
#Андріївський Узвіз #Михайло Булгаков #Будинок