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Песчаный пляж и уникальный климат. Затопленное село в Украине стало раем для отдыха (фото)

Автор
Елена Руденко
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Автор
От пейзажей Бакоты перехватывает дыхание
От пейзажей Бакоты перехватывает дыхание. Фото Коллаж "Телеграф"

Там нет больших толп туристов

Отдых в Украине может подарить незабываемые впечатления и восстановить силы. У нашей страны очень богатая природа, можно выбрать отдых на озерах, а можно остановить выбор на "Украинской Атлантиде" — Бакотском заливе на реке Днестр.

"Телеграф" рассказывает об уникальном месте в 100 км от города Хмельницкий. Бакотский залив является одним из Семи природных чудес Украины, он - часть Национального парка "Подольские Товтры".

Почему Бакоту называют "Украинской Атлантидой"

В 1981 году село Бакота затопили из-за строительства Новоднестровской ГЭС, отселив жителей. Сейчас там невероятные безграничные виды и почти дикая природа с прекрасным заливом.

Там невероятные закаты и восходы

Почему стоит посетить Бакоту

Это место с чистым воздухом, приятной водой и уникальным климатом. Скалы и леса вокруг залива образуют "чашу", в которую не попадают холодные ветры, поэтому там всегда теплее. Еще одно преимущество — о Бакоте мало кто знает, поэтому поток туристов здесь не так велик.

Увлекательные виды Бакоты

Что посмотреть

На Бакоте вы не заскучаете, ведь кроме пляжного отдыха там есть чем заняться. В частности, стоит посетить Бакотский скальный монастырь — сейчас от него остались три комнаты, выдолбленные в толще 120-метровой Белой Горы. Когда-то там было языческое капище, а в XII-XIII основали пещерный монастырь.

Скальный монастырь

Над монастырем расположена смотровая площадка "Белая гора". С безопасных и обустроенных мест можно насладиться видами, от которых перехватывает дыхание. Особенно невероятно они смотрятся на закате.

Также интересно осмотреть "визитку" Бакоты — скалу "Каменная голова" или "Курник". Она напоминает голову человека.

В нескольких километрах от залива есть ряд семейных крафтовых производств, которые порадуют гурманов. Там можно найти уникальные чаи, тонкие вина, овечьи сыры и т.д.

Как добраться до Бакоты

Удобнее всего доехать до Каменец-Подольского (автомобилем, поездом, автобусом). От этого города в Бакоту ехать 40-50 минут — между ними 55 километров. С Хмельницкого дорога занимает около двух часов.

Где остановиться

Это место идеально для отдыха в палатках, есть кемпинги и глемпинги. Для тех, кому необходимо больше комфорта есть коттеджные городки и базы отдыха.

Теремки (Бакотский залив)

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном глицериновом озере в Ровенской области. Гармония природы там сочетается с уникальным химическим составом воды, что придает ему особый статус.

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#Отдых #Хмельницкая область #Бакота #лето 2025