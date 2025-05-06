Що потрібно, щоб стати кіберспортсменом: бізнесмен Кріппа назвав найпопулярніші дисципліни в Україні

Дисциплін багато і це дає різноманітність командам

Серед усіх кіберспортивних дисциплін у світі найбільше переглядів набирає Counter-Strike. Однак є й інші ігри, які цікавлять організаторів кіберспортивних змагань.

Про це розповів бізнесмен, власник команди Natus Vincere (NaVi) та бенефіціарний власник GSG World Максим Кріппа в інтерв’ю Forbes. За його словами, за кількістю переглядів матчів також велику популярність мають Dota 2 та PUBG.

Однак він додав, що в Україні до топу раптово увійшла мобільна гра Brawl Stars, яка дуже популярна серед дітей віком 13-14 років.

"У NAVI робили аматорський турнір для всіх охочих – зареєструвалось понад 2000 команд по три людини в кожній. Має дуже перспективний вигляд, тим паче що Brawl Stars організовують власні турніри, а деякі кіберспортивні клуби відкривають команди під цю дисципліну", — зазначив Кріппа.

Крім того, в Україні дуже популярна серія FIFA, хоча вона і не є "класичною" кіберспортивною дисципліною. Загалом розмаїття ігор та команд значне, проте для кожної є свої правила організації турнірів. Наприклад, компанія Riot Games, яка володіє популярними League of Legends та Valorant, не тільки робить ігри, а й сама влаштовує турніри. Водночас Valve (CS, Dota 2) передає права на організацію турнірів іншим операторам.

Щоб потрапити до кіберспорту, за словами Кріппи, треба мати велику кількість зіграних матчів та високий рейтинг. А після потрапляння в команду всіма необхідними ресурсами (зарплатою, тренуваннями тощо) вона забезпечить сама.

"Якщо в тебе хороший рейтинг, більше шансів, що тебе помітять і запросять до професійного клубу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Кріппа розповів, які проблеми мають український кіберспорт і що зараз гальмує його розвиток.