"Більше не в андерграунді": власник NaVi Кріппа розповів, що відбувається з кіберспортом в Україні

Кіберспорт став багатомільйонною індустрією

На початку 2000-х кіберспорт в Україні знаходився в андерграунді, проте зараз він уже зміцнів достатньо, щоб бути видимим на рівні держави. Україна вже має свою федерацію кіберспорту UESF, яка займається популяризацією та проведенням турнірів.

Про це розповів бізнесмен, власник команди Natus Vincere (NaVi) та бенефіціарний власник GSG World Максим Кріппа в інтерв'ю Forbes. За його словами, зараз вітчизняний кіберспорт вже може потягатися за популярністю з багатьма "традиційними" видами спорту, хоча поки що поступається футболу.

"Його популярність з кожним роком зростає, Україна має сильних представників у кіберспорті на міжнародній арені. І чи взагалі можна назвати андеграундом індустрію, яка в Україні до 2022 року мала обсяг ринку в десятки мільйонів доларів? Визнання кіберспорту видом спорту в Україні та отримання UESF-статусу національної федерації – пряме тому підтвердження", — сказав Кріппа.

За його словами, раніше кіберспортсмени покладалися лише на спонсорські гроші та призові, проте зараз вони отримують зарплати, а також додаткові виплати від цифрової продукції та індивідуальних контрактів із брендами.

Водночас бізнесмен визнає, що кіберспорт залишається невідомим для багатьох українських брендів, хоч і здобуває визнання від міжнародних. Колаборації між вітчизняними спортсменами та брендами, за словами Кріппи, є "точковою історією".

"Тому чого точно бракує – системної підтримки від українського бізнесу. Також бракує системної підтримки від держави, але і тут відбуваються зрушення", — сказав він.

Нагадаємо, у лютому Кріппа офіційно очолив UESF і пообіцяв зайнятися розвитком кіберспорту в школах та університетах.