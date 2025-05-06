Что нужно, чтобы стать киберспортсменом: бизнесмен Криппа назвал наиболее популярные дисциплины в Украине

Дисциплин много и это дает разнообразие командам

Среди всех киберспортивных дисциплин в мире больше всего просмотров набирает Counter‑Strike. Однако есть и другие игры, которые привлекают большое интерес организаторов киберспортивных соревнований.

Об этом рассказал бизнесмен, владелец команды Natus Vincere (NaVi) и бенефициарный владелец GSG World Максим Криппа в интервью Forbes. По его словам, по количеству просмотров матчей также большую популярность имеют Dota 2 и PUBG.

Однако он добавил, что в Украине в топ внезапно вошла мобильная игра Brawl Stars, которая очень популярна среди детей в возрасте 13-14 лет.

"В NAVI делали любительский турнир для всех желающих – зарегистрировалось более 2000 команд по три человека в каждом. Имеет очень перспективный вид, тем более что Brawl Stars организуют собственные турниры, а некоторые киберспортивные клубы открывают команды под эту дисциплину", — отметил Криппа.

Кроме того, в Украине очень популярной является серия FIFA, хотя она и не является "классической" киберспортивной дисциплиной. В целом же разнообразие игр и команд значительное, однако для каждой есть свои правила организации турниров. Например, компания Riot Games, которая владеет популярными League of Legends и Valorant, не только делает игры, но и сама устраивает турниры. В то же время Valve (CS, Dota 2) передает права на организацию турниров другим операторам.

Чтобы попасть в киберспорт, по словам Криппы, надо иметь большое количество сыгранных матчей и высокий рейтинг. А после попадания в команду, всеми необходимыми ресурсами (зарплатой, тренировками и т.д.) команда обеспечит сама.

"Если у тебя хороший рейтинг, больше шансов, что тебя заметят и пригласят в профессиональный клуб", — сказал он.

Напомним, ранее Криппа рассказал, какие проблемы есть у украинского киберспорта и что сейчас тормозит его развитие.