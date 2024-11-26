Світла майже не буде. На Тернопільщині вперше ввели графіки ввімкнення електрики, а не вимкнення

Ситуація надскладна, каже влада

Про те, що взимку під час регулярних обстрілів українці можуть опинитися зовсім без світла, або його подаватимуть лише на кілька годин в день, говорили ще влітку. Втім, багатьом здавались ці слова черговими "страшилками". Але атака дронів, що відбулась на Тернопільщині в ніч на 26 листопада, показала, що таке дійсно може бути.

Через масштабну атаку ціла область опинилась на межі блекауту, і тут ввели графіки ввімкнень електрики, а не вимкнень. Про це повідомили в АТ "Тернопільобленерго".

Внаслідок російської атаки було зруйновано енергетичний об’єкт критичної інфраструктури, який живив весь обласний центр та майже всю область. Станом на обідню пору 26 листопада енергетикам вдалось заживити частину споживачів, перемкнувши їх на інші лінії та системи. Проте більшість без світла ще з ночі. Все, що обіцяють поки що, — це ввімкнення світла лише на 2 години до кінця цієї доби.

Графік увімкнення електроенергії на 26 листопада

Споживачів розподілили на 6 груп, електрику кожній з яких вмикатимуть по черзі. Якою буде ситуація з електропостачанням вночі та в середу, 27 листопада, наразі не відомо.

"АТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" виходячи із мережевих обмежень існуючої електричної мережі розробило та запроваджує графік, відповідно до якого електропостачання виконуватиметься споживачам у визначені години (згідно черг, наведених нижче)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" також писав, що у результаті атаки шахедів у Сумах зникло світло. Місто опинилося в умовах блекауту.