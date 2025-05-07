Пылают "Шайковка" и "Кубинка": дроны ударили по базам авиабомбардировщиков (карты)

Один из аэродромов – под Москвой

Для российских военных ночь была непростой — дроны долетели до важных объектов в РФ. Беспилотники в частности нанесли удары по двум важным военным авиабазам России — "Шайковка" в Калужской области и "Кубинка" в Московской области.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Данные спутников подтвердили наличие пожаров на обоих аэродромах. От Украины до них 250 и около 450 км соответственно.

На аэродромах начались пожары

Фото со спутников подтверждают поражение

Аэродром "Шайковка"

Аэродром "Шайковка" — военный объект 1-го класса, расположенный в Калужской области близ границы со Смоленщиной. Там базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиаполк, вооруженный самолетами Ту-22М3, которые могут нести ракеты Х-22.Именно с этого аэродрома, по данным журналистов InformNapalm, 27 июня 2022 года была осуществлена атака ракетой Х-22 по торговому центру в Кременчуге. Аэродром неоднократно становился целью дроновых атак: в частности, в 2022 и 2023 годах там фиксировали взрывы беспилотников и повреждения самолетов.

Расположение "Шайковки на карте" – расстояние от Украины около 250 км

Авиабаза "Кубинка"

Авиабаза "Кубинка", расположенная всего в нескольких километрах от Москвы, является одной из самых защищенных в РФ. Здесь базируются истребители Су-27, МиГ-29, а также известные пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи". Аэродром также входит в состав парка "Патриот" — крупного военно-патриотического комплекса Минобороны РФ. Вечером 30 марта жители окрестных селений сообщали о нескольких взрывах в небе над районом Кубинки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии беспилотника, но не уточнил место попадания.

"Кубинка" на карте — расстояние до Украины около 450 км

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