Власник WhiteBIT перетворив криптобіржу на масштабний проєкт

Ринок криптовалют в Україні стрімко розвивається, що підтверджує зростаючий інтерес громадян до цифрових активів. Згідно з даними аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, Україна посіла шосте місце у світі за рівнем використання криптовалют, випередивши США. Сьогодні понад 26% громадян України володіють криптовалютою, що підкреслює значущість національного ринку для світової індустрії цифрових активів.

Ключову роль у цьому процесі відіграє WhiteBIT — криптобіржа, заснована у 2018 році. Біржа WhiteBIT стала найбільшою централізованою платформою в Європі. WhiteBIT демонструють вражаючі результати: понад 8 мільйонів користувачів, 1300 інституційних клієнтів, а обсяг торгів може досягати $51 мільярди на добу на ф’ючерсному та спотовому ринках. На біржі WhiteBIT користувачі можуть працювати з більш ніж 700 торговими парами та 330 цифровими активами, що підтверджує високу ефективність біржі.

Засновник і керівник біржі WhiteBIT — Носов Володимир Володимирович, народжений у 1989 році в Харкові, громадянство — українець. Біографія Володимира Носова відображає шлях підприємця, який за завдяки працьовитості та чіткому баченню зміг перетворити ідею в успішний міжнародний проект. Діяльність Володимира Носова спрямована на розвиток біржі та впровадження інноваційних рішень для клієнтів в Україні та за її межами.

Ця стаття детально розповість про те, як WhiteBIT власник Володимир Носов зміг за допомогою наявних ресурсів перетворити криптовалютну біржу на масштабний проект, який займає лідируючі позиції на ринку Європи.

Володимир Носов: біографія та перші кроки створення біржі

Носов Володимир Володимирович розпочав трудову діяльність у 2007 році, влаштувавшись на роботу торговим представником. Незабаром він обійняв посаду супервайзера у відділі HoReCa, а вже за рік став керівником відділу продажів у компанії, що займалася дистрибуцією. Цей етап біографії Володимира Носова продемонстрував його здібності в менеджменті та стратегічному плануванні.

У 2011 році Носов Володимир Володимирович став засновником власної дистриб’юторської компанії. Завдяки наполегливій праці компанія зайняла провідні позиції, ставши дилером світових виробників. Вона здійснювала поставки матеріалів із п’яти країн, керувала трьома великими складами в Україні та мала штат із 120 спеціалістів. Цей успіх став важливим етапом у діяльності Володимира Носова, заклавши основу для майбутніх проектів.

У 2017 році Носов Володимир Володимирович продає свою частку в компанії та повністю присвячує себе новій галузі — цифрові активи і біржі для торгів криптовалютами.

Володимир Носов Форбс: "Чому я зацікавився і почав займатися саме криптобізнесом? Тому що для мене було важливо займатися чимось інноваційним. Я завжди захоплювався технологіями і слідкував за розвитком технологічних компаній. Мені завжди хотілося будувати бізнес, який був би на вістрі інноваційного технологічного розвитку."

Натхненний інноваційністю блокчейн-технологій, Володимир Носов розпочав розвиток власного проекту у сфері цифрових активів. У 2018 році він приступив до реалізації ідеї, поклавши початок створенню біржі WhiteBIT.

Володимир Носов Форбс: "Я відчув, що за блокчейном та криптою майбутнє. Мені здалося, що це абсолютно логічний процес розвитку фінансового сектору. Тож ця тема мене дуже зацікавила, і я почав робити перші кроки у цій сфері, а згодом почав повноцінно займатися бізнесом у цій індустрії."

На той момент крипторинок переживав спад, відомий як "ведмежий тренд", але Носов Володимир Володимирович бачив потенціал цифрових активів і прагнув створити надійну криптовалютну біржу.

Створення криптобіржі WhiteBIT розпочалося в непростих умовах. Ідея заснування біржі виникла в Харкові, що виглядало як ризикований проект. Однак діяльність команди під керівництвом Володимира Носова дозволила ефективно використати доступні ресурси та досягти успіху навіть у не зовсім сприятливих умовах.

Володимир Носов Форбс: "Розпочинати такий технологічний бізнес у Харкові було не просто. Скажу чесно, коли ти починаєш технологічний стартап у Харкові, то ти зірок з неба не хапаєш…Оскільки ми зростали, будували наші продукти і економіку підприємства на ведмежому ринку, то ці умови нас загартували і допомогли нам зробити все правильно. Ми запускали продукти, продовжували інтегрувати рішення, які дозволяли монетизувати і сформувати додаткову вартість наших послуг на ринку."

Проект динамічно розвивався, пропонуючи користувачам інноваційні рішення для роботи з цифровими активами. Володимир Носов WhiteBIT з самого початку орієнтував на просування блокчейн-технологій і популяризацію знань про можливості крипторинку серед українців.

Від самого початку біржа активно запускала продукти та впроваджувала рішення, які допомогли монетизувати послуги компанії та зайняти місце серед лідерів ринку послуг, пов’язаних із криптовалютами.

Володимир Носов Форбс: "Ми починали будувати WhiteBIT, коли інформацію про криптовалюту потрібно було збирати, як пазл, стикаючись зі скептичними настроями людей. Для наступного покоління криптоспільноти ми хочемо зробити шлях входу в індустрію максимально коротким.

Володимир Носов статки інвестував у розвиток біржі WhiteBIT, перетворивши її на міжнародний проект, який продовжує сприяти розвитку криптоіндустрії. Сьогодні діяльність Володимира Носова спрямована на розширення можливостей біржі для клієнтів і популяризацію криптовалют в Україні та за її межами.

Володимир — єдиний засновник і керівник біржі WhiteBIT. В інтерв’ю українському журналісту Анатолію Анатолійовичу Володимир Носов так прокоментував чутки про існування інших засновників його бізнесу: "Єдиним власником мого бізнесу є тільки я." Володимир Носов одружений і виховує двох доньок.

Розвиток біржі WhiteBIT до європейського рівня

Криптобіржа WhiteBIT розпочала свою діяльність 19 листопада 2018 року, що стало датою офіційного початку шляху від стартапу до одного з наймасштабніших проектів ринку цифрових активів. Володимир Носов WhiteBIT від самого початку позиціонував як платформу, що забезпечує користувачів з України та інших країн безпечними й зручними засобами для роботи з цифровими активами. WhiteBIT активно впроваджували нові рішення, які дозволили біржі зайняти вагоме місце на ринку криптовалютних компаній.

Володимир Носов статки спрямовує на посилення безпеки користувачів біржі. Вже у 2019 році біржа WhiteBIT зробила перший крок до посилення захисту коштів клієнтів, впровадивши перевірку адрес на відповідність AML-стандартам. Це рішення дозволило платформі відповідати міжнародним нормам безпеки.

Того ж року за допомогою нового інструменту WhiteBIT Earn користувачі отримали можливість заробляти на цифрових активах, а поява торгових пар із гривнею відкрила українським користувачам доступ до найбільш затребуваних операцій на біржі.

2020 рік став важливим етапом у розвитку криптобіржі WhiteBIT. Платформа запустила інструмент для маржинальних торгів, запропонувавши користувачам використання кредитного плеча, а екосистема компанії поповнилася децентралізованою біржею WhiteSwap, що працює на базі блокчейнів Ethereum, Polygon і Tron.

Володимир Носов WhiteBIT біржу наповнює зручними та безпечними інструментами. Так, у 2021 році було запущено сервіс Whitepay, який дозволяє бізнесу приймати оплату в криптовалюті. Його переваги — POS-термінали для оплат і прийом криптодонатів, за допомогою яких у майбутньому компанія збирала кошти на підтримку України.

Важливим кроком у діяльності біржі WhiteBIT стало припинення роботи з російським ринком у 2022 році, що було пов’язано з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Керівник біржі Володимир Носов наголосив, що це рішення було продиктоване принциповою позицією компанії. Від самого початку вторгнення платформа заблокувала акаунти всіх користувачів, які мали російське громадянство. Крім того, були відключені всі пари для торгів з рублем і анульована можливість депонування рубля. Користувачі криптобіржі, які мають громадянство країни-агресора, втратили можливість підключатися до платформи через інші IP-адреси.

Володимир Носов Форбс: "Блокування транзакцій російських громадян – наша принципова позиція від початку російського вторгнення. Є ще декілька платформ, які це роблять. Але в цьому питанні часто спекулюють. Щоб не дати обходити санкції, потрібно зробити три основні кроки. Їх уже зробили ми, інші платформи теж можуть це зробити. Перше, ми відключили усі шлюзи, за допомогою яких можна зробити депозит у рублях і виводити кошти. Друге – відключили усі торгові пари з рублем. Третє – виключили можливість реєстрації для росіян, як за KYC, так і за IP адресами."

Завдяки новим продуктам і рішенням, таким як запуск торгівлі ф’ючерсами та створення нативної монети WhiteBIT Coin (WBT), компанія продовжила активно розвивати свою діяльність навіть в умовах економічної невизначеності. Така стійкість і стратегічний підхід є прикладом для засновників інших компаній в Україні, які стикаються з труднощами.

Володимир Носов WhiteBIT біржу стрімко розвивав, надаючи користувачам безліч зручних інструментів, зокрема:

● Launchpad — платформа для підтримки перспективних криптопроектів на ранніх стадіях, яка надає користувачам біржі ексклюзивний доступ до токенів проектів ще до їх виходу на ринок і початку торгів.

● Криптодепозит (Crypto Lending) — інструмент для отримання пасивного доходу шляхом надання криптовалют у позику за доступними планами.

● Реферальна програма — надає можливість клієнтам криптобіржі заробляти до 50% від торгових комісій, сплачених залученими користувачами.

● Crypto Borrow — дозволяє брати в борг цифрові активи для торгів із плечем, виведення коштів або інших цілей.

● WhiteBIT-коди — інструмент біржі, що дає змогу швидко та безкоштовно переказувати кошти між гаманцями на платформі.

● VIP-програма — пропонує клієнтам привілеї, такі як зниження комісії до 100%, персональний менеджер і пріоритетна підтримка.

● Whitechain — власний блокчейн біржі, який розширює екосистему WhiteBIT.

● WB Soul Ecosystem — Web3-інструмент для створення цифрової особистості без розкриття персональних даних.

Володимир Носов статки спрямовує на розвиток екосистеми біржі WhiteBIT, активно займається розвитком ринку цифрових активів і продовжує впроваджувати інновації. Так, біржа WhiteBIT стала найбільшою криптобіржею в Європі, підтвердивши свою роль провідного гравця ринку.

Акцент на безпеку

Володимир Носов WhiteBIT біржу позиціонує як найбезпечнішу платформу для торгів криптовалютами. Від моменту офіційного початку роботи біржі він займається посиленням безпеки коштів і даних клієнтів. Цифрові активи користувачів зберігаються на холодних гаманцях, що мінімізує ризики втрати коштів. Для запобігання хакерським атакам WhiteBIT використовують Web Application Firewall (WAF), який дозволяє своєчасно виявляти та блокувати спроби зловмисників отримати доступ до платформи.

Діяльність біржі WhiteBIT підтверджена високими стандартами безпеки. Криптобіржа пройшла аудит Hacken.io — компанії, що спеціалізується на кібербезпеці в блокчейн-технологіях. За результатами сертифікаційного аудиту CER.live біржу WhiteBIT внесли до п’ятірки найбільш захищених бірж. Високий рівень безпеки також підтверджений аудитом Whitechain, який став частиною екосистеми WhiteBIT. Крім того, WhiteBIT стала першою і наразі єдиною криптобіржею, що отримала сертифікацію третього рівня відповідно до стандарту безпеки криптовалют (CCSS).

Володимир Носов статки інвестує у забезпечення високих стандартів безпеки платформи. Біржа приділяє особливу увагу боротьбі з незаконною діяльністю на ринку цифрових активів. WhiteBIT суворо дотримуються стандартів міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF). Платформа автоматично перевіряє всі адреси на причетність до підозрілих операцій за допомогою AML-інструментів. Користувачі біржі також можуть самостійно перевіряти адреси через веб-ресурси платформи, а функція керування адресами дозволяє виводити кошти лише на заздалегідь схвалені гаманці, що забезпечує додатковий рівень безпеки.

Важливою частиною роботи криптовалютної біржі WhiteBIT є програма Bug Bounty. Завдяки цій функції користувачі можуть виявляти вразливості платформи та отримувати винагороду за їхнє виявлення. Це дозволяє своєчасно усувати помилки та запобігати потенційним зловживанням.

WhiteBIT власник Носов Володимир Володимирович робить акцент на безпеці, і це є одним із головних факторів, що сприяють тому, що криптобіржа WhiteBIT має позицію лідера на ринку криптовалют. Високий рівень захисту коштів клієнтів і дотримання міжнародних стандартів підтверджують, що WhiteBIT — це не лише зручна платформа для торгів, а й одна з найбезпечніших криптобірж у Європі.

Як Володимир Носов і його біржа допомагають Україні

Перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну стали справжнім випробуванням для компанії. Вже вранці 24 лютого 2022 року біржа зіткнулася з наймасштабнішим відтоком капіталу в своїй історії, який досяг майже 80% балансів усіх клієнтів. WhiteBIT власник і керівник Володимир Носов ухвалив складне, але стратегічно важливе рішення — не зупиняти роботу платформи. Він розумів, що репутація компанії та довіра клієнтів можуть бути втрачені, якщо біржа припинить виконання операцій. Попри паніку, команда продовжила діяльність у звичному режимі. Це рішення дозволило зберегти довіру клієнтів і стабілізувати роботу біржі WhiteBIT в умовах кризи.

Володимир Носов статки інвестує в масштабування біржі на європейські ринки. Стан компанії після блокування доступу особам, які мають російське громадянство, Володимир прокоментував в інтерв’ю Анатолію Анатолійовичу: "У нас давно був масштабний орієнтир на європейський ринок. Тому втрати, які нас очікували через відмову від співпрацю із ринком рф, ми доволі швидко перекрили за рахунок нашого швидкого масштабування на європейські ринки. Ми досить оперативно пішло вгору і з огляду на кількість наших клієнтів, з огляду на операційну діяльність. Завдяки іноземним партнерствам ми доволі швидко диверсифікували наші бізнес-ризики."

Окрім стабільної роботи платформи, біржа WhiteBIT і Носов Володимир Володимирович активно займаються допомогою Україні. На благодійному аукціоні Kalush Orchestra компанія придбала кришталевий мікрофон "Євробачення 2022" за $900 тисяч. Кошти були спрямовані на закупівлю дронів PD-2 для Збройних Сил України. У жовтні 2022 року криптобіржа WhiteBIT переказала 1 млн гривень на проект "Ловець шахедів".

У листопаді 2022 року Володимир Носов статки витратив на благодійному аукціоні Sotheby’s — він придбав автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року за 250 тисяч фунтів стерлінгів. Усі кошти від продажу цього благодійного лота були спрямовані на будівництво центру реабілітації та протезування українських військових Superhumans.

Того ж року WhiteBIT власник Володимир Носов підтримав збір українського співака ALEKSEEV, переказавши 200 тисяч гривень, передав автомобіль для ТРО "СХІД" та фінансував доставку гуманітарної допомоги, забезпечуючи до 10 тисяч продуктових наборів щомісяця.

У березні 2023 року біржа WhiteBIT та її керівник Носов Володимир Володимирович придбали 250 NFT у межах збору UACatsDivision, таким чином задонативши 1 млн гривень на створення першого у світі флоту морських дронів. Крім того, Носов Володимир Володимирович допоміг придбати 16 коліс для військової техніки, спрямувавши 432 000 гривень.

У червні WhiteBIT власник Володимир Носов та його компанія виділили 10 млн гривень через фонд UNITED24 для рятувальних служб після підриву росіянами Каховської ГЕС та додатково переказали 1 млн гривень фонду rescue.now. Було доставлено 4 тисячі продуктових наборів на суму 500 тисяч гривень для жителів Херсона та області.

У грудні 2023 року Володимир Носов статки витратив на аукціоні Forbes — WhiteBIT власник придбав барабанну установку гурту "Бумбокс" за $400 000. Кошти від продажу були спрямовані на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ.

Діяльність криптобіржі WhiteBIT та Володимира Носова з підтримки України продовжилася у 2024 році. У березні 2024 року біржа внесла 100 тисяч гривень в ініціативу "Збір збірної для суперлюдей" для закупівлі спортивних протезів для військових ветеранів, а також передала 1 млн гривень Третій штурмовій бригаді в межах збору "Штурмові роботи". Крім того, WhiteBIT власник Володимир Носов передав 1 млн гривень бригаді "Хартія". У червні 2024 року Носов Володимир Володимирович передав Україні броньовану машину швидкої допомоги, розроблену в Іспанії на замовлення Міністерства оборони України.

Володимир Носов Форбс: "Ми купуємо броньовані автомобілі, тому що закриваємо гарячі напрямки. Наприклад, ми допомагаємо "Білим Янголам", які вивозять людей з фронтових територій. Там не вийде доїхати звичайним авто, навіть броньовані жахливо обстрілюють. Там, де немає часу на те, щоб розхитуватися або тижнями збирати на щось."

Крім того, у липні 2024 року у Львові було відкрито футбольний стадіон для дітей-сиріт і дітей з інвалідністю вартістю 1,3 млн гривень, з яких WhiteBIT власник Володимир Носов та його компанія надали кошти у розмірі 268 тисяч гривень.

Володимир Носов WhiteBIT біржу зробив партнером музичного фестивалю ATLAS, який зібрав 100 тисяч гривень на підтримку українських військових. WhiteBIT задонатили 5 млн гривень, а також створили криптозбір, у межах якого було зібрано ще 300 тисяч гривень.

Володимир Носов Форбс: "Ми завжди акцентували увагу на тому, що WhiteBIT – біржа з українським корінням. Питання підтримки України, українців, захисників – для нашої команди принципове."

Володимир Носов статки спрямовує на підтримку української армії. За свою активну діяльність і виділення значних ресурсів на підтримку України WhiteBIT власник Володимир Носов отримав десятки нагород. Ось лише кілька з них:

● "За сприяння війську" від Валерія Залужного (колишній головнокомандувач Збройних Сил України та національний герой)

● Подяка "За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України" від голови СБУ Василя Малюка

● Грамота "За відродження духовності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок у суспільне благо".

Усе це — лише мала частина величезного внеску Володимира Носова в підтримку України. Його біографія включає значно більшу кількість медалей і нагород. Такий патріотичний підхід є прикладом для засновників компаній в Україні.

В інтерв’ю 24 каналу WhiteBIT власник та засновник прокоментував отримані нагороди: "Кожну нагороду приймаю із вдячністю. Я усвідомлюю, що перемога зараз виборюється на полі бою військовими, а ми лише їм допомагаємо. Проте ця причетність до спільної справи надихає. Працюємо далі."

Володимир Носов: партнерства та вихід на міжнародний рівень

Діяльність біржі WhiteBIT спрямована на розвиток партнерств і підтримку освітніх, соціальних та міжнародних ініціатив. Володимир Носов статки інвестує у розвиток співпраці з установами та компаніями в різних сферах. Так, наприклад, Володимир Носов WhiteBIT біржу зробив партнером НаУКМА (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). У рамках офіційного співробітництва WhiteBIT взяли на себе фінансування реставрації Братських келій, де розташований факультет інформатики. З фінансовою допомогою компанії будуть створені сучасні аудиторії, багатоцільовий зал і переговорна кімната. Проект націлений на розвиток освітньої екосистеми для підготовки спеціалістів у сфері цифрових технологій, що відповідає місії компанії — популяризувати цифрові активи та блокчейн-технології в Україні та світі.

Володимир Носов Форбс: "Я вірю в те, що Україна може і має стати одним із ключових цифрових хабів Європи. Щоб досягти цієї мети, держава та бізнес повинні ефективно працювати разом, що доводять наші проекти з Мінцифри та Могилянкою".

Співпраця WhiteBIT і НаУКМА також включає розробку освітніх програм, магістерських курсів і проведення заходів, спрямованих на вивчення блокчейн-технологій і регулювання ринку криптовалют. Цей проект стане важливим кроком у підготовці нового покоління IT-спеціалістів, необхідних для економіки України. Таким чином, невдовзі Національний університет зможе випускати майбутніх засновників нових успішних крипто-компаній.

Криптобіржа WhiteBIT також реалізує свої міжнародні амбіції через співпрацю з провідними брендами та заходами. Володимир Носов WhiteBIT біржу зробив офіційним партнером футбольного клубу "Барселона". У рамках офіційного співробітництва логотип WhiteBIT розміщено на формі клубів, зокрема жіночої та чоловічої команд. Крім того, криптобіржа WhiteBIT бере участь у створенні освітнього контенту та є партнером платформи інновацій і знань Barça Innovation Hub.

WhiteBIT власник і засновник Володимир Носов став президентом українського футбольного клубу "Металіст 1925", що підкреслює його прагнення розвивати національний спорт за допомогою інноваційних рішень.

Крім того, Володимир Носов активно займається партнерською діяльністю на міжнародних заходах. Володимир Носов WhiteBIT біржу зробив партнером конференцій Money 20/20, TOKEN2049 і Paris Blockchain Week Summit. Участь у таких заходах допомагає компанії зміцнювати мережу контактів і впроваджувати сучасні технології у свою діяльність.

В інтерв’ю 24 каналу WhiteBIT власник Володимир Носов прокоментував важливість участі в міжнародних конференціях: "Співпраця з TOKEN2049 підкреслює наше прагнення сприяти впровадженню блокчейн-інновації. Для лідерів галузі дуже важливо збиратися разом на таких заходах, щоб обмінюватися ідеями, надихатися від провідних експертів та працювати разом над новаторськими проектами. Ми твердо віримо, що завдяки колективному досвіду та спільним зусиллям ми можемо прискорити зростання ринку та інтегрувати інновації у повсякденне життя."

Володимир Носов статки спрямовує на освітні проекти. Одним із прикладів просування освітніх ініціатив є розробка безкоштовного курсу з блокчейн-технологій у рамках офіційного проекту з Cryptology.

Володимир Носов Форбс: "Місія WhiteBIT – щоб люди підходили обізнано до інвестування та криптоактивів. Тоді криптовалюти зможуть швидко інтегруватися у цей світ."

Завдяки розвитку таких партнерств криптобіржа WhiteBIT зміцнює свої позиції на міжнародному ринку та підтверджує статус однієї з провідних компаній, що займаються інноваціями у сфері цифрових технологій. Володимир Носов WhiteBIT біржу продовжує активно розвивати, демонструючи приклад успішного використання ресурсів для виходу на новий рівень.

Володимир Носов Форбс: "Ми точно будемо одними з найкращими в обслуговуванні в сегменті В2В і будемо входити у ТОП-5 крипто-компаній на американському ринку. "

Біографія Володимира Носова демонструє, як наполегливість та інноваційний підхід можуть перетворити ідею на міжнародний проект. З моменту заснування у 2018 році WhiteBIT стала найбільшою централізованою біржею в Європі, пропонуючи безпечні та зручні рішення для роботи з криптовалютами.

Діяльність Володимира Носова спрямована не лише на розвиток біржі, а й на підтримку України, освітні ініціативи та міжнародне співробітництво. Такий підхід зміцнює позиції WhiteBIT як найбільшої крипто компанії на європейському ринку.

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