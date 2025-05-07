Владелец WhiteBIT превратил криптобиржу в масштабный проект

Рынок криптовалют в Украине стремительно развивается, подтверждая растущий интерес граждан к цифровым активам. Согласно данным аналитической блокчейн-компании Chainalysis, Украина заняла шестое место в мире по использованию криптовалют, опередив США. На сегодняшний день криптовалютой владеют более 26% граждан Украины, что подчеркивает значимость национального рынка для мировой индустрии цифровых активов.

Ключевую роль в этом процессе играет WhiteBIT — криптобиржа, основанная в 2018 году. Биржа WhiteBIT стала крупнейшей централизованной платформой в Европе. WhiteBIT демонстрируют впечатляющие результаты: более 8 миллионов пользователей, 1300 институциональных клиентов и объем торгов может достигать до $51 миллиарда за сутки на фьючерсном и спотовом рынках. С помощью биржи WhiteBIT пользователи могут работать с более чем 700 торговыми парами и 330 цифровыми активами, что подтверждает высокую эффективность биржи.

Основатель и руководитель биржи WhiteBIT — Носов Владимир Владимирович, родившийся в 1989 году в Харькове, гражданство — украинец. Биография Владимира Носова отражает путь предпринимателя, который с помощью трудолюбия и четкого видения смог превратить идею в успешный международный проект. Деятельность Владимира Носова направлена на развитие биржи и внедрение инновационных решений для клиентов в Украине и за ее пределами.

Эта статья подробно расскажет о том, как WhiteBIT владелец Владимир Носов сумел с помощью имеющихся ресурсов превратить криптовалютную биржу в масштабный проект, который занимает лидирующие позиции на рынке Европы.

Владимир Носов: биография и первые шаги создания биржи

Носов Владимир Владимирович начал трудовую деятельность в 2007 году, устроившись на работу торговым представителем. Вскоре он занял должность супервайзера в отделе HoReCa, а уже через год стал руководителем отдела продаж в компании, которая занималась дистрибьюцией. Этот этап биографии Владимира Носова показал его способности в менеджменте и стратегическом планировании.

В 2011 году Носов Владимир Владимирович стал основателем собственной дистрибьюторской компании. С помощью упорной работы компания заняла ведущие позиции, став дилером мировых производителей. Она осуществляла поставки материалов из пяти стран, управляла тремя крупными складами в Украине и имела штат из 120 специалистов. Этот успех стал важным этапом в деятельности Владимира Носова, заложив основу для будущих проектов.

В 2017 году Носов Владимир Владимирович продает свою долю в компании и полностью посвящает себя новой отрасли — цифровые активы и биржи для торгов криптовалютами.

Владимир Носов Форбс: "Почему я заинтересовался и начал заниматься именно криптобизнесом? Потому что для меня было важно заниматься чем-нибудь инновационным. Я всегда увлекался технологиями и следил за развитием технологических компаний. Мне всегда хотелось построить бизнес, который был бы локомотивом инновационного технологического развития".

Вдохновленный инновационностью блокчейн-технологий, Владимир Носов начал заниматься развитием собственного проекта в сфере цифровых активов. В 2018 году он приступил к реализации идеи, положив начало созданию биржи WhiteBIT.

Владимир Носов Форбс: "Я почувствовал, что за блокчейном и криптой будущее. Мне показалось, что это абсолютно логичный процесс развития финансового сектора. Эта тема меня очень заинтересовала, и я начал делать первые шаги в этой сфере, а впоследствии начал полноценно заниматься бизнесом в этой индустрии".

На тот момент крипторынок переживал спад, известный как "медвежий тренд", но Носов Владимир Владимирович видел потенциал цифровых активов и стремился создать надежную криптовалютную биржу.

Создание криптобиржи WhiteBIT началось в непростых условиях. Идея создания биржи возникла в Харькове, что выглядело рисковым проектом. Однако деятельность команды под руководством Владимира Носова позволила эффективно использовать доступные ресурсы и достичь успеха даже в не совсем благоприятных условиях.

Владимир Носов Форбс: "Начинать такой технологический бизнес в Харькове было не просто. Скажу честно, когда ты начинаешь технологический стартап в Харькове, то звезд с неба не хватаешь… Поскольку мы росли, строили наши продукты и экономику предприятия на медвежьем рынке, эти условия нас закалили и помогли нам сделать все правильно. Мы запускали продукты, продолжали интегрировать решения, позволяющие монетизировать и сформировать дополнительную стоимость наших услуг на рынке."

Проект динамично развивался, предлагая пользователям инновационные решения для работы с цифровыми активами. Владимир Носов WhiteBIT с самого начала ориентировал на продвижение блокчейн-технологий и просвещение украинцев о возможностях крипторынка.

С самого начала биржа активно запускала продукты и внедряла решения, которые помогли монетизировать услуги компании и занять место среди лидеров рынка услуг, связанных с криптовалютами.

Владимир Носов Форбс: "Мы начинали создавать WhiteBIT, когда информацию о криптовалюте нужно было собирать как пазл, сталкиваясь со скептическими настроениями людей. Для следующего поколения криптосообщества мы хотим сделать путь входа в индустрию максимально простым."

Владимир Носов состояние инвестировал в развитие биржи WhiteBIT в международный проект, который продолжает заниматься развитием криптоиндустрии. Сегодня деятельность Владимира Носова направлена на расширение возможностей биржи для клиентов и популяризацию криптовалют в Украине и за ее пределами.

Владимир — единственный основатель и руководитель биржи WhiteBIT. В интервью украинскому журналисту Анатолию Анатольевичу Владимир Носов так прокомментировал сплетни о существовании других основателей его бизнеса: "Единственным владелецом моего бизнеса является только я." Владимир Носов женат и воспитывает двух дочерей.

Развитие биржи WhiteBIT до европейского уровня

Криптобиржа WhiteBIT начала свою деятельность 19 ноября 2018 года, что стало датой официального начала пути от стартапа до одного из самых масштабных проектов рынка цифровых активов. Владимир Носов WhiteBIT с самого начала позиционировал как платформу, которая бы обеспечивала пользователям из Украины и других стран безопасные и удобные средства для работы с цифровыми активами. WhiteBIT активно занимались внедрением новых решений, которые позволили бирже занять значимое место на рынке крипто-компаний.

Владимир Носов состояние направляет на обеспечение безопасности пользователей биржи. Уже в 2019 году биржа WhiteBIT сделала первый шаг к усилению защиты средств клиентов, внедрив проверку адресов на соответствие AML-стандартам. Это решение позволило платформе соответствовать международным нормам безопасности.

В том же году с помощью нового инструмента WhiteBIT Earn пользователи получили возможность зарабатывать на цифровых активах, а появление торговых пар с гривной открыло украинским пользователям доступ к наиболее востребованным операциям на бирже.

2020 год стал важным этапом в развитии криптобиржи WhiteBIT. Платформа запустила инструмент для маржинальных торгов, предложив пользователям использовать кредитное плечо, а экосистема компании пополнилась децентрализованной биржей WhiteSwap, работающей на базе блокчейнов Ethereum, Polygon и Tron.

Владимир Носов WhiteBIT биржу наполняет удобными и безопасными инструментами. Так, в 2021 году был запущен сервис Whitepay, который позволяет бизнесам принимать оплату в криптовалюте. Его преимущества — POS-терминалы для оплат и прием крипто-донатов, с помощью которых в будущем компания организовывала сборы средств для поддержки Украины.

Важным шагом в деятельности биржи WhiteBIT стало прекращение работы с российским рынком в 2022 году, что было связано с полномасштабным вторжением россии в Украину. Руководитель биржи Владимир Носов подчеркнул, что это решение было продиктовано принципиальной позицией компании. Так, с самого начала вторжения платформа заблокировала аккаунты всех пользователей, имеющих российское гражданство. Кроме того, были отключены все пары для торгов с рублем и аннулирована возможность депонирования рубля. Пользователи криптобиржи, имеющие гражданство страны-агрессора, потеряли возможность подключаться к платформе через другие IP адреса.

Владимир Носов Форбс: "Блокировка транзакций россиян – наша принципиальная позиция с самого начала российского вторжения. Есть еще несколько платформ, которые это делают. Но в этом вопросе часто спекулируют. Чтобы не дать обходить санкции, нужно сделать три основных шага. Их уже сделали мы, другие платформы тоже могут сделать это. Первое — мы отключили все шлюзы, с помощью которых можно сделать депозит в рублях и выводить средства. Второе – отключили все торговые пары с рублем. Третье – исключили возможность регистрации для россиян как по KYC, так и по IP адресам."

С помощью новых продуктов и решений, таких как запуск торговли фьючерсами и создание нативной монеты WhiteBIT Coin (WBT), компания продолжила активно развивать свою деятельность даже в условиях экономической неопределенности. Такая стойкость и такой стратегический подход может служить примером для основателей других компаний в Украине, которые сталкиваются с трудностями.

Владимир Носов WhiteBIT биржу стремительно развивал, предоставляя пользователями множество удобных инструментов, таких как:

● Launchpad — платформа для поддержки перспективных криптопроектов на ранних стадиях, предоставляющая пользователям биржи эксклюзивный доступ к токенам проектов до их выхода на рынок и начала торгов.

● Криптодепозит (Crypto Lending) — инструмент для получения пассивного дохода с помощью предоставления криптовалют в займ по доступным планам.

● Реферальная программа — дает возможность клиентам криптобиржи зарабатывать до 50% от торговых комиссий, оплаченных привлеченными пользователями.

● Crypto Borrow — позволяет брать в долг цифровые активы для торгов с плечом, снятия средств или других целей.

● WhiteBIT-коды — инструмент биржи, позволяющий быстро и бесплатно переводить средства между кошельками на платформе.

● VIP-программа — предлагает клиентам привилегии, такие как снижение комиссии до 100%, персональный менеджер и приоритетная поддержка.

● Whitechain — собственный блокчейн биржи, который расширяет экосистему WhiteBIT.

● WB Soul Ecosystem — Web3-инструмент для создания цифровой личности без раскрытия личных данных.

Владимир Носов состояние направляет на развитие экосистемы биржи WhiteBIT и активно занимается развитием рынка цифровых активов и продолжает внедрять инновации. Так, биржа WhiteBIT стала крупнейшей криптобиржей в Европе, подтвердив свою роль ведущего игрока рынка.

Акцент на безопасность

Владимир Носов WhiteBIT биржу позиционирует как наиболее безопасную платформу для торгов криптовалютами. С момента официального начала работы биржи он занимается обеспечением безопасности средств и данных клиентов. Цифровые активы пользователей хранятся на холодных кошельках, что минимизирует риски утраты средств. Для предотвращения хакерских атак WhiteBIT используют Web Application Firewall (WAF), который позволяет своевременно выявлять и блокировать попытки злоумышленников получить доступ к платформе.

Деятельность биржи WhiteBIT подтверждена высокими стандартами безопасности. Криптобиржа прошла аудит Hacken.io, компании, специализирующейся на кибербезопасности в блокчейн-технологиях. По результатам сертификационного аудита CER.live, биржу WhiteBIT внесли в пятерку самых защищенных бирж. Этот высокий уровень защиты также подтвержден аудитом Whitechain, который стал частью экосистемы WhiteBIT. Кроме того, WhiteBIT стала первой и пока единственной криптобиржей, которая получила сертификацию третьего уровня в соответствии со стандартом безопасности криптовалют (CCSS).

Владимир Носов состояние вкладывает в обеспечение высоких стандартов безопасности платформы. Биржа уделяет особое внимание борьбе с незаконной деятельностью на рынке цифровых активов. WhiteBIT строго придерживаются стандартов международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF). Платформа автоматически проверяет все адреса на причастность к подозрительным операциям с помощью инструментов AML. Пользователи биржи также могут самостоятельно проверять адреса через веб-ресурсы платформы, а функция управления адресами позволяет выводить средства только на заранее одобренные кошельки, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Важной частью работы криптовалютной биржи WhiteBIT является программа Bug Bounty. С помощью этой функции пользователи могут выявлять уязвимости платформы и получать вознаграждение за их обнаружение. Это позволяет своевременно устранять ошибки и предотвращать потенциальные злоупотребления.

WhiteBIT владелец Носов Владимир Владимирович делает акцент на безопасности, и это является одним из главных факторов, способствующих тому, что криптобиржа WhiteBIT занимает лидирующие позиции рынка криптовалют. Высокий уровень защиты средств клиентов и соблюдение международных стандартов подтверждают, что WhiteBIT — это не только удобная платформа для торгов, но и одна из самых безопасных криптобирж в Европе.

Как Владимир Носов и его биржа помогают Украине

Первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину стали настоящим испытанием для компании. Уже утром 24 февраля 2022 года биржа столкнулась с самым масштабным оттоком капитала в своей истории, достигшим почти 80% балансов всех клиентов. WhiteBIT владелец и руководитель Владимир Носов принял сложное, но стратегически важное решение — не останавливать работу платформы. Он понимал, что репутация компании и доверие клиентов могут быть потеряны, если биржа прекратит выполнение операций. Несмотря на панику, команда продолжила деятельность в обычном режиме. Это решение позволило сохранить доверие клиентов и стабилизировать работу биржи WhiteBIT в условиях кризиса.

Владимир Носов состояние компании после блокировки доступа лицам, имеющим российское гражданство, комментирует в интервью Анатолию Анатольевичу: "У нас давно был масштабный ориентир на европейский рынок. Поэтому потери, которые ожидали нас из-за отказа от сотрудничества с рынком рф, мы довольно быстро перекрыли за счет нашего быстрого масштабирования на европейские рынки. Мы достаточно оперативно пошли вверх, учитывая количество наших клиентов и операционную деятельность. Благодаря иностранным партнерствам мы быстро диверсифицировали наши бизнес-риски."

Помимо стабильной работы платформы, биржа WhiteBIT и Носов Владимир Владимирович активно занимаются помощью Украине. В рамках благотворительного аукциона Kalush Orchestra компания приобрела хрустальный микрофон "Евровидения 2022" за $900 тысяч. Средства были направлены на покупку дронов PD-2 для Вооруженных Сил Украины. В октябре 2022 года криптобиржа WhiteBIT перевела 1 млн. гривен на проект "Ловец шахедов".

В ноябре 2022 года Владимир Носов состояние потратил на благотворительном аукционе Sotheby’s — он приобрел автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года за 250 тысяч фунтов стерлингов. Все средства с продажи этого благотворительного лота были направлены на строительство центра реабилитации и протезирования украинских военных Superhumans.

В том же году WhiteBIT владелец Владимир Носов поддержал сбор украинского певца ALEKSEEV, переведя 200 тысяч гривен, передал автомобиль для ТРО "Восток" и финансировал доставку гуманитарной помощи, обеспечивая до 10 тысяч продуктовых наборов ежемесячно.

В марте 2023 года биржа WhiteBIT и ее руководитель Носов Владимир Владимирович приобрели 250 NFT в рамках сбора UACatsDivision, таким образом задонатив 1 млн. гривен на создание первого в мире флота морских дронов. Кроме того, Носов Владимир Владимирович помог приобрести 16 колес для военной техники, направив 432 000 гривен.

В июне WhiteBIT владелец Владимир Носов и его компания выделили 10 млн. гривен через фонд UNITED24 для спасательных служб после подрыва россиянами Каховской ГЭС и дополнительно перевели 1 млн. гривен фонду rescue.now. Были доставлены 4 тысячи продуктовых наборов на сумму 500 тысяч гривен для жителей Херсона и области.

В декабре 2023 года Владимир Носов состояние потратил на аукционе Forbes — WhiteBIT владелец приобрел барабанную установку группы "Бумбокс" за $400 000. Средства с продажи были направлены на покупку FPV-дронов для ВСУ.

Деятельность криптобиржи WhiteBIT и Владимира Носова по поддержке Украины продолжилась в 2024 году. В марте 2024 года биржа внесла 100 тысяч гривен в инициативу "Сбор сборной для суперлюдей" для закупки спортивных протезов для военных ветеранов, передали 1 млн. гривен Третьей штурмовой бригаде в рамках сбора "Штурмовые работы". Также WhiteBIT владелец Владимир Носов передал 1 млн. гривен бригаде "Хартия". В июне 2024 года Носов Владимир Владимирович передал Украине бронированную машину скорой помощи, разработанную в Испании по заказу Министерства обороны Украины.

Владимир Носов Форбс: "Мы покупаем бронированные автомобили, потому что закрываем горячие направления. К примеру, мы помогаем "Белым Ангелам", которые вывозят людей с фронтовых территорий. Там не получится доехать по обычному авто, даже бронированные ужасно обстреливают. Там нет времени на то, чтобы расшатываться или неделями собирать на что-нибудь."

Кроме того, в июле 2024 года был открыт футбольный стадион для детей-сирот и детей с инвалидностью во Львове стоимостью 1,3 млн. гривен, из которых WhiteBIT владелец Владимир Носов и его компания предоставили средства в размере 268 тысяч гривен.

Владимир Носов WhiteBIT биржу сделал партнером музыкального фестиваля ATLAS, который собрал 100 тысяч гривен для поддержки украинских военных. WhiteBIT задонатили 5 млн. гривен, а также создали криптосбор, собравший еще 300 тысяч гривен.

Владимир Носов Форбс: "Мы всегда акцентировали внимание на том, что WhiteBIT – биржа с украинскими корнями. Вопрос поддержки Украины, украинцев, защитников – для нашей команды принципиальный."

Владимир Носов состояние направляет на поддержку украинской армии. За свою активную деятельность и вклад большого количества ресурсов в поддержку Украины WhiteBIT владелец Владимир Носов удостоен десятками наград, вот лишь несколько их них:

● "За содействие войску" от Валерия Залужного (экс-главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и национальный герой).

● Благодарность "За значительный личный вклад в дело утверждения и укрепления государственной безопасности Украины" от главы СБУ Василия Малюка.

● Грамота "За возрождение духовности в Украине, приверженность идеалам добра и значительный вклад в общественное благо".

Все это лишь малая часть огромного вклада Владимира в поддержку Украины — его биография включает значительно большее количество медалей и наград. Такой патриотический подход служит примером для основателей компаний в Украине.

В интервью 24 каналу WhiteBIT владелец и основатель прокомментировал свои государственные награды: "Каждую награду принимаю с благодарностью. Я осознаю, что победа сейчас добывается на поле боя военными, а мы только лишь им помогаем. Однако эта причастность к общему делу вдохновляет. Работаем дальше."

Владимир Носов: партнерства и выход на международный уровень

Деятельность биржи WhiteBIT направлена на развитие партнерств и поддержку образовательных, социальных и международных инициатив. Владимир Носов состояние направляет на развитие сотрудничества с учреждениями и компаниями в разных сферах. Так, например, Владимир Носов WhiteBIT биржу сделал партнером НаУКМА (Национальный университет "Киево-Могилянская академия"). В рамках официального сотрудничества WhiteBIT взяли на себя финансирование реставрации Братских келий, где располагается факультет информатики. С помощью компании будут созданы современные аудитории, многофункциональный зал и переговорная комната. Этот проект направлен на развитие образовательной экосистемы для подготовки специалистов в сфере цифровых технологий, что соответствует миссии компании продвигать цифровые активы и блокчейн-технологии в Украине и в мире.

Владимир Носов Форбс: "Я верю в то, что Украина может и должна стать одним из ключевых цифровых хабов Европы. Чтобы достичь этой цели, государство и бизнес должны эффективно работать вместе, что доказывают наши проекты с Минцифрой и Могилянкой."

Сотрудничество WhiteBIT и НаУКМА также включает разработку образовательных программ, магистерских курсов и проведение мероприятий, направленных на изучение блокчейн-технологий и регулирование рынка криптовалют. Этот проект станет важным шагом в подготовке нового поколения IT-специалистов, необходимых для экономики Украины. Так, вскоре Национальный университет сможет выпускать будущих основателей новых успешных крипто-компаний.

Криптобиржа WhiteBIT также реализует свои международные амбиции через сотрудничество с ведущими брендами и мероприятиями. Владимир Носов WhiteBIT биржу сделал официальным партнером футбольного клуба "Барселона". В рамках официального сотрудничества логотип WhiteBIT размещен на форме клубов, включая женскую и мужскую команды. Кроме того, криптобиржа WhiteBIT участвуют в создании образовательного контента и является партнером платформы инноваций и знаний Barça Innovation Hub.

WhiteBIT владелец и основатель Владимир Носов стал президентом украинского футбольного клуба "Металлист 1925", что подчеркивает его стремление развивать национальный спорт с помощью инновационных решений.

Кроме того, Владимир Носов активно занимается партнерской деятельностью на международных мероприятиях. Владимир Носов WhiteBIT биржу сделал партнером конференций Money 20/20, TOKEN2049 и Paris Blockchain Week Summit. Участие в таких мероприятиях помогает компании укреплять сеть контактов и внедрять современные технологии в свою деятельность.

В интервью 24 каналу WhiteBIT владелец Владимир Носов прокомментировал важность участия в международных конференциях: "Сотрудничество с TOKEN2049 подчеркивает наше стремление способствовать внедрению блокчейн-инновации. Для лидеров отрасли крайне важно собираться вместе на таких мероприятиях, чтобы обмениваться идеями, черпать вдохновение от ведущих экспертов и работать вместе над новаторскими проектами. Мы твердо верим, что благодаря коллективному опыту и совместным усилиям мы можем ускорить рост рынка и интегрировать инновации в повседневную жизнь."

Владимир Носов состояние направляет на образовательные проекты. Одним из примеров продвижения образовательных инициатив является разработка бесплатного курса по блокчейн-технологиям в рамках официального проекта с Cryptology.

Владимир Носов Форбс: "Миссия WhiteBIT – чтобы люди осознанно подходили к инвестированию и криптовалютам. Тогда криптовалюты смогут быстро интегрироваться в этот мир."

С помощью развития таких партнерств криптобиржа WhiteBIT укрепляют свои позиции на международном рынке и подтверждает статус одной из ведущих компаний, занимающихся инновациями в области цифровых технологий. Владимир Носов WhiteBIT биржу продолжает активно развивать, демонстрируя пример успешного использования ресурсов для выхода на новый уровень.

Владимир Носов Форбс: "Мы точно будем одними из самых лучших в обслуживании в сегменте В2В и будем входить в ТОП-5 крипто-компаний на американском рынке."

Биография Владимира Носова демонстрирует то, как упорство и инновационный подход могут превратить идею в международный проект. С момента основания в 2018 году WhiteBIT стала крупнейшей централизованной биржей в Европе, предлагая безопасные и удобные решения для работы с криптовалютами.

Деятельность Владимира Носова направлена не только на развитие биржи, но и на поддержку Украины, образовательные инициативы и международное сотрудничество. Этот подход укрепляет позиции WhiteBIT как крупнейшей крипто-компании на европейском рынке.

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