"Росія загрузла": експосол Чалий розповів, як змінити хід війни на користь України

Чалий розкрив реалістичний сценарій завершення російсько-української війни

Завершення війни в Україні можливе лише через створення потужної військової коаліції проти агресора та повне економічне ембарго. Найдієвішими заходами є жорсткі санкції та зниження світових цін на нафту, щоб зменшити прибутки Росії, які йдуть на фінансування військових дій.

Також важливо просувати думку, що Україна здатна перемогти, бо цей наратив починає впливати на міжнародну підтримку. Про це надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий сказав в інтервʼю Апосторф TV.

"Ключові речі в цьому році — це санкції, причому вторинні, дуже важливі, тиск через ціни на нафту та наратив, що Україна може перемогти", — підкреслив експосол. Саме економічний тиск, який перекриє фінансування російської армії та зарплат військовим, може стати вирішальним фактором для припинення війни.

Дипломат нагадав, що згідно зі Статутом ООН є чіткі механізми протидії агресії: засудження акту агресії, формування міжнародної коаліції та введення повного торгівельного ембарго. Проте через те, що Росія блокує ці механізми в ООН, необхідно створювати військову коаліцію поза межами цієї організації, наголосив Чалий.

Експосол також відзначив, що у найближчий період швидке військове рішення для деокупації територій малоймовірне. "У найближчий місяць і рік немає рішення військового деокупації територій", — зазначив він, пояснюючи, що війна перейшла у технологічну площину з активним використанням безпілотників та інших сучасних озброєнь.

Проте, за словами Чалого, "наратив зараз почав мінятися, що Росія загрузла, Путін нічого не може зробити, кілька років навколо маленьких міст". "Це працює", — зауважив дипломат. За його словами, переконання світу в здатності України змінити ситуацію вже має позитивний вплив на міжнародну підтримку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що поганий результат переговорів щодо війни в Україні відкриє скриньку Пандори. Про це заявила міністерка оборони Литви.