"Россия погрязла": экспосол Чалый рассказал, как изменить ход войны в пользу Украины

Чалый раскрыл реалистический сценарий завершения российско-украинской войны

Завершение войны в Украине возможно только через создание мощной военной коалиции против агрессора и полного экономического эмбарго. Наиболее действенными мерами являются жесткие санкции и снижение мировых цен на нефть, чтобы уменьшить доходы России, идущие на финансирование военных действий.

Также важно продвигать мнение, что Украина способна победить, потому что этот нарратив начинает влиять на международную поддержку. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый сказал в интервью Апосторф TV.

"Ключевые вещи в этом году — это санкции, причем вторичные, очень важные, давление через цены на нефть и нарратив, что Украина может победить", — подчеркнул экс посол. Именно экономическое давление, которое перекроет финансирование российской армии и зарплат военным, может стать решающим фактором для прекращения войны.

Дипломат напомнил, что согласно Уставу ООН есть четкие механизмы противодействия агрессии: осуждение акта агрессии, формирование международной коалиции и введение полного торгового эмбарго. Однако из-за того, что Россия блокирует эти механизмы в ООН, необходимо создавать военную коалицию вне этой организации, подчеркнул Чалый.

Посол также отметил, что в ближайший период скорое военное решение для деоккупации территорий маловероятно. "В ближайший месяц и год нет решения военной деоккупации территорий", — отметил он, объясняя, что война перешла в технологическую плоскость с активным использованием беспилотников и других современных вооружений.

Однако по словам Чалого, "нарратив сейчас начал меняться, что Россия погрязла, Путин ничего не может сделать, несколько лет вокруг маленьких городов". "Это работает", — заметил дипломат. По его словам, убеждение мира в способности Украины изменить ситуацию уже имеет положительное влияние на международную поддержку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что плохой результат переговоров по войне в Украине откроет ящик Пандоры. Об этом заявила министр обороны Литвы.