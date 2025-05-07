Колись там був елітний курорт. Унікальне містечко на Тернопільщині з "тропічним" кліматом

Містечко невелике, але дуже колоритне

Відпочинок в Україні влітку може не лише подарувати незабутні враження та відновити сили, але й допомогти краще впізнати рідну країну. Наприклад, чи знали ви, що в Україні є місто, аналоги якого існують лише в США та Франції?

Йдеться про містечко Заліщики на Тернопільщині, яке є унікальним поселенням-півостровом. Воно розташоване у глибокому яру Дністра та з трьох боків оточене рікою. "Телеграф" розповідає, чому варто відвідати Заліщики.

Заліщики — одне з трьох особливих місць у світі

Протилежний буковинський берег Дністра, що оточує Заліщики з трьох сторін, а зокрема з півдня і сходу, підноситься над рікою 70-120 метрів. Саме з цієї сторони відкривається неймовірний вигляд на все місто та на Дністровий меандр (величезний підкововидний закрут річки). Лише два місця, крім Заліщиків, можуть похвалитися таким ландшафтом — підкова Мармурового каньйону в США та Мозель у Франції.

Через унікальний клімат у Заліщиках був європейський курорт

Заліщики відрізняються дуже м'яким кліматом, який називають "тропічним". Усе дозріває там на два тижні раніше. У 30-ті роки минулого сторіччя містечко було престижним і бажаним курортом для тогочасної польської еліти. Заліщики могли похизуватися шикарними віллами, гучними вечірками та люксовими пляжами. Проте курорт у 1961 році знищила повінь. Після цього його більше не відновлювали.

Що подивитися у Заліщиках

Сама панорама на місто вже є захопливим краєвидом. Дністровський каньйон є одним із найбільших в Європі та визнаний національним природним заповідником.

Ще одна "родзинка" Заліщиків – урочище Червоне. Звідти можна милуватися неймовірними панорамами на річку Дністер та місто. Це — унікальне геоморфологічне утворення з природними комплексами, типовими для південної частини Тернопільщини.

Також Заліщики мають затишні парки. Не залишить байдужими Центральний парк з декількома водоймами та алеями для прогулянок.

Також варто відвідати Дендропарк, Старий парк та руїни Червоногородського замку. Центр Заліщиків — живий музей архітектури. Там розташований будинок Потоцьких, який є пам’яткою архітектури національного значення. Крім того, у місті є римо-католицький костел Святого Станіслава, побудований в стилі бароко.

Скільки коштує житло у Заліщиках

Двомісний номер в готелі майже в центрі міста коштує 1300 гривень за добу. Охайна та затишна квартира коштує 1000 гривень на добу. Але є й зовсім бюджетний варіант розміщення — хостел. Ціна за номер із двоспальним ліжком та санвузлом — 200 гривень з людини за добу.

Раніше "Телеграф" розповідав про "українську Атлантиду" — Бакотську затоку на річці Дністер. Там можна насолодитися неймовірними краєвидами та пляжами з піском та спокійною водою.