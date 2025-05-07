Сколько стоит отдохнуть по-стариковски под Киевом: цены на санатории рядом со столицей

В санаториях предлагают лечебные процедуры и разнообразный досуг

Отдохнуть с пользой для здоровья совсем недалеко от Киева — идея, которая снова набирает популярность среди жителей столицы и не только. В санаториях кроме лечения суставов и сосудов, предлагают восстановление после стресса, очищение организма и даже реабилитацию после Covid-19.

А еще – чистый воздух, тишину и прогулки по лесу. Мы собрали актуальные цены и описали, что ждёт гостей в трёх известных здравницах неподалёку от столицы.

Санаторий "Украина" в Ворзеле от 840 грн

Это крупный оздоровительный комплекс, специализирующийся на лечении позвоночника, пищеварительной системы, сердца, суставов, дыхательных путей, где предлагают даже восстановление после Covid-19. Среди популярных программ — оздоровление спины и суставов, очищение организма, снижение веса.

Комплекс расположен в зелёной зоне Ворзеля, всего в часе езды от Киева. Два корпуса окружены ухоженным парком с аллеями для прогулок, а инфраструктура включает соляную пещеру, стоматологический кабинет, медицинский центр, тренажёрный зал, танцпол и даже галерейно-выставочную зону.

5-разовое питание готовится из экологически чистых продуктов со вторым завтраком и полдником. Для досуга есть библиотека, кинопоказы, мастер-классы и спортивные площадки. Стоимость пребывания одного человека в 2-местном номере составляет 840 грн в сутки, более комфортные условия обойдутся дороже.

Санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе от 891 грн

Один из крупнейших реабилитационных центров Украины "Жовтень" расположен всего в 10 км от Киева, в живописной зоне Конча-Заспы на берегу Днепра. Здесь предлагают лечение нервной системы, сердца, сосудов, суставов, печени, ЖКТ и даже глазных заболеваний.

Инфраструктура впечатляет: на территории 8 отделений, два бассейна, пляж с прокатом лодок и спасательной станцией, тренажёрный зал, спортивные площадки, сауна, кафе и даже экскурсионное бюро. Кроме того, для досуга предлагаются: бильярд, настольный теннис, кинозал и библиотека.

Гостям доступны два типа питания — стандартное трёхразовое и улучшенное ресторанное меню с блюдами украинской и европейской кухни. Цены на проживание в санатории начинаются с 891 грн в сутки – столько стоит одна кровать в двухместном номере эконом-класса.

Санаторий "Дубрава" в Белой Церкви от 1440 грн

Главная специализация здравницы — радоновые ванны, процедуры с жидким азотом, торфяные грязи и минеральные воды. Здесь помогают при заболеваниях нервной системы, суставов, позвоночника, сосудов, сердца и кожи, а остеохондроз лечат по специальным, безболезненным методикам.

Комплекс расположен в живописном месте — на берегу реки Рось, рядом с дендропарком "Александрия" и дубовым лесом. Корпуса утопают в старинной лесопарковой зоне, а инфраструктура включает медицинский центр, тренажёрный зал, спортплощадки, сауну, бильярд и библиотеку.

Гостей ждёт 4-разовое диетическое питание с еженедельно обновляемым меню. Цены на пребывание в санатории стартуют от 1440 грн в сутки – столько берут с одного человека в 2-местном стандарте.

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