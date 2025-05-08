Потрібні роки і шалені гроші. У Раді повідомили тривожну новину щодо ситуації з газом

Ворогу вдалося знищити більше, аніж половину українського газовидобутку

Узимку 2025 року російські окупанти завдали важких ударів по газовидобувній промисловості України, давши можливість нашій енергетиці оговтатися. Однак ситуація саме по газу вкрай ускладнилася.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк. Він пояснив, чим загрожує зміна фокусу ворожих атак з енергетичної на газову інфраструктуру.

Більше читайте у публікації: "Якщо Росія не зупиниться влітку, є ризик, що частина України взимку буде без газу, — нардеп".

За його словами, весь 2025 рік росіяни добивали газову інфраструктуру України попри умовне "перемир'я" в енергетичному секторі.

— Ми багато втратили газовидобувної і газопідготовчої інфраструктури. А це — величезні кошти на відновлення. На відновлення деяких об'єктів може піти від 6 до 9 місяців, а на деякі від 18 до 36 місяців. І це — за наявності фінансового ресурсу і відповідного обладнання, — каже нардеп.

Він пояснив, що з ресурсами в бюджеті дуже складно.

— В першу чергу постраждала інфраструктура державної компанії "Укргазвидобування". Вона видобувала левову частку українського природного газу, який отримували споживачі. І "Нафтогазу" спільно з "Укргазвидобування" потрібно буде знайти ресурс для відновлення всієї цієї інфраструктури. Друге питання — "Нафтогазу" потрібно віднайти шалений ресурс для того, аби закачати газ у наші підземні сховища, щоб підготуватися до зими, — продовжує "слуга".

Він додав, що станом на зараз очікується потенційний дефіцит газу від 4,6 до 5 мільярдів кубічних метрів газу на наступну зиму.

— Навіть якщо ми зараз будемо поступово відновлювати нашу газову інфраструктуру, то наш власний газовий видобуток впав більше, аніж наполовину. І не лише видобуток: підготовка, компресорні станції, перекачування і доставка до споживачів.

Тому "Нафтогаз" зараз має шукати ресурси на два напрямки: відновлення і закупівля газу, імпортованого з ЄС. І це ж не комерційний газ. Його потрібно дорожче закупити, і дешевше продати населенню. По суті, потрібно взяти великі ресурси. Нагадаю, що на "Нафтогаз" державою покладені т.зв. "спецобов'язки": продавати газ по фіксованій ціні для населення, яка нижча, аніж ринкова вартість майже вдвічі, — підсумував Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як узимку врятували енергетику від ракетно-дронових ударів росіян.