Нужны годы и безумные деньги. В Раде собщили тревожную новость по ситуации с газом

Врагу удалось уничтожить больше, чем половину украинской газодобычи

Зимой 2025 года российские оккупанты нанесли тяжелые удары по газодобывающей промышленности Украины, дав возможность нашей энергетике оправиться. Однако ситуация именно по газу крайне усложнилась.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк. Он объяснил, чем грозит смена фокуса вражеских атак с энергетической на газовую инфраструктуру.

Больше читайте в публикации: "Если Россия не остановится летом, есть риск, что часть Украины зимой будет без газа, — нардеп".

По его словам, весь 2025 год россияне добивали газовую инфраструктуру Украины, несмотря на условное "перемирие" в энергетическом секторе.

— Мы много потеряли газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры. А это — огромные средства на восстановление. На восстановление некоторых объектов может уйти от 6 до 9 месяцев, а некоторых от 18 до 36 месяцев. И это — при наличии финансового ресурса и соответствующего оборудования, — говорит нардеп.

Он объяснил, что с ресурсами в бюджете очень сложно.

— В первую очередь пострадала инфраструктура государственной компании "Укргаздобыча". Она добывала львиную долю украинского природного газа, получаемого потребителями. И "Нафтогазу" совместно с "Укргаздобычей" предстоит найти ресурс для восстановления всей этой инфраструктуры. Второй вопрос — "Нафтогазу" нужно найти безумный ресурс для того, чтобы закачать газ в наши подземные хранилища, чтобы подготовиться к зиме, — продолжает "слуга".

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день ожидается потенциальный дефицит газа от 4,6 до 5 миллиардов кубических метров газа на следующую зиму.

— Даже если мы сейчас будем постепенно восстанавливать нашу газовую инфраструктуру, то наша собственная газовая добыча упала более, чем наполовину. И не только добыча: подготовка, компрессорные станции, перекачка и доставка потребителям.

Поэтому "Нафтогаз" сейчас должен искать ресурсы на два направления: возобновление и закупку газа, импортируемого из ЕС. И ведь это не коммерческий газ. Его нужно дороже закупить и дешевле продать населению. По сути, нужно взять большие ресурсы. Напомню, что на "Нафтогаз" государством возложены т.н. "спецобязанности": продавать газ по фиксированной цене для населения ниже, чем рыночная стоимость почти вдвое, — подытожил Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как зимой спасли энергетику от ракетно-дроновых ударов россиян.