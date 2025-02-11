В Україні ввели екстрені відключення світла через ракетну атаку Росії: чи надовго

Також він вдарив по газовій інфраструктурі

Зранку у вівторок, 11 лютого, через масовану ракетну атаку Росії по Україні запроваджено аварійні відключення світла. Після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі обмеження будуть скасовані.

Про це повідомляє "Укренерго". Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував, що росіяни вкотре здійснюють атаку на енергосистему України.

"Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", — написав міністр у Facebook.

Як повідомляв "Телеграф", директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив про можливі повернення графіків відключення світла. Це станеться, якщо середня добова температура в Україні знизиться до -6…-7 градусів. За попередніми прогнозами, вони не перевищуватимуть однієї черги, якщо не відбудеться нових атак на енергосистему.