У пік морозів росіяни можуть залишити українців без газу. У Раді назвали ризикований сценарій

Газова інфраструктура розташована на поверхні і влучити у неї нескладно

Захистити бетонними спорудами всю газову інфраструктуру України від ударів російських дронів і ракет — нереально, оскільки вона має величезні обсяги. Тому для Києва є важливим повноцінне завершення війни і повноцінний мир.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк. Він пояснив, чи можуть бути перебої з газом у споживачів у наступному опалювальному сезоні.

Більше читайте у публікації: "Якщо Росія не зупиниться влітку, є ризик, що частина України взимку буде без газу, — нардеп".

— Якщо росіяни будуть протягом цього року, до осені, цілити по нашій газовій інфраструктурі, то навіть наявність газу в газосховищах не гарантує нам те, що всі регіони будуть з газом, — каже "слуга".

Відверто кажучи, якщо війна цього літа не завершиться, а Росія зосередить фокус своїх ракетних і дронових атак саме на газовій інфраструктурі, то ми матимемо величезні виклики. Газова інфраструктура, здебільшого, на поверхні і поцілити у неї не так складно, — наголосив нардеп.

Тому, на його думку, ризик залишитися без газу існує, і досить високий.

— Я думаю, що цим має зайнятися РНБО: а що робити, якщо росіяни поцілять в пік морозів в об'єкти газорозподільчої системи України? РНБО вже має розробити чіткий алгоритм і довести його, щонайменше, до обласних адміністрацій і споживачів, що робити в таких випадках, — підсумував Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи скасує влада мораторій на ціну газу та опалення для населення.