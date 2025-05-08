В пик морозов россияне могут оставить украинцев без газа. В Раде назвали рискованный сценарий

Газовая инфраструктура расположена на поверхности и попасть в нее несложно

Защитить бетонными сооружениями всю газовую инфраструктуру Украины от ударов российских дронов и ракет нереально, поскольку она имеет огромные объемы. Поэтому для Киева важно полноценное завершение войны и полноценный мир.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк. Он объяснил, могут ли быть перебои с газом у потребителей в следующем отопительном сезоне.

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— Если россияне будут в течение этого года, до осени, бить по нашей газовой инфраструктуре, то даже наличие газа в газохранилищах не гарантирует нам то, что все регионы будут с газом, — говорит "слуга".

Откровенно говоря, если война этим летом не завершится, а Россия сосредоточит фокус своих ракетных и дроновых атак именно на газовой инфраструктуре, то у нас будут огромные вызовы. Газовая инфраструктура, в основном, на поверхности и попасть в нее не так сложно, — подчеркнул нардеп.

Поэтому, по его мнению, риск остаться без газа существует и достаточно высокий.

— Я думаю, что этим должен заняться СНБО: а что делать, если россияне попадут в пик морозов в объекты газораспределительной системы Украины? СНБО уже должен разработать четкий алгоритм и довести его, по меньшей мере, до областных администраций и потребителей, что делать в таких случаях, — подчеркнул Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", отменят ли власти мораторий на цену газа и отопление для населения.